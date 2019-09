Erica Piamonte vs Taylor Mega: “Chi c** è questa?” – VIDEO

Erica Piamonte contro Taylor Mega: lo choc della foto e il messaggio arrabbiato di Erica verso la sua ex “amica” – VIDEO

Dopo lo choc della foto che vede Taylor Mega baciarsi appassionatamente con una misteriosa mora, la ex compagna di Taylor, Erica Piamonte, sbotta e in una Instagram stories dice la sua

Leggi anche: Erica Piamonte contro Taylor Mega: “Non ti fai schifo?”

Si legge in un post le accuse pesanti che Erica manda a Taylor: “Ma non ti fai schifo? Chi c** è ora questa?” Dopo un’estate bollente tra le due, ora, sembra arrivato l’inverno – o l’inferno? Scopri il resto nel Video

