Test di coppia:Siete pronti per avere il primo figlio? Scopri se la vostra famiglia è pronta per allargare il nido oppure è meglio aspettare ancora un po’, fai il test!

La domanda da un milione di dollari, così come direbbero gli americani, è: Siete pronti per avere il primo figlio? Se non avete le idee molto chiare in merito ma l’idea di allargare il vostro nido è comunque presente all’interno della vostra coppia, forse è giunto il momento di provarci. Non siete sicuri che un figlio sia la cosa giusta perché vi spaventa l’idea di stravolgere la vostra vita? Il test potrebbe darvi un’indicazione a riguardo e indirizzare i vostri sogni e risolvere, almeno psicologicamente, i vostri dubbi. Sia chiaro, avere un figlio è una cosa importante e, certamente un test non è la soluzione migliore ma svelare i propri pensieri attraverso un test psicologico è, forse ciò che potrebbe spingerti verso una direzione piuttosto che un’altra. Non esiste un momento veramente “giusto” per diventare genitori, perché non c’è mai un momento perfetto, nella vita di una coppia, nel quale tutto funziona alla perfezione e ci si può sentire veramente tranquilli di aver fatto la scelta giusta. Ci sono però alcuni aspetti che più di altri vanno tenuti presenti, tutte le volte che un figlio può essere programmato. Volete provare a rifletterci un po’ su? Ecco un test che potrebbe aiutarvi.

Aspettare oppure procedere? Scoprilo attraverso il nostro test di coppia: siete pronti per avere il primo figlio?

Test di coppia: siete pronti per avere il primo figlio?

Rispondi alle domande di seguito segnando man mano le risposte A, B, C. Fai la somma e la lettera con maggiore punteggio, sarà la vostra risposta definitiva, il vostro pensiero a riguardo. Pronti? Si parte con il test

1. Fattore tempo: quanto tempo avete a disposizione per curarvi del vostro eventuale bambino?

A) Pochissimo: siete fuori tutto il giorno per motivi di lavoro;

B) Avete orari abbastanza flessibili, anche solo per uno di voi;

C) Uno di voi è libero di dedicare molto tempo a vostro figlio.

2. Avete raggiunto una stabilità economica e lavorativa?

A) Non proprio: siete ancora precari e guadagnate poco;

B) Siete stabili, anche se aspirate a migliorare la vostra posizione;

C) Siete stabili e non avete particolari ansie o difficoltà nel lavoro.

3. Quanto contano per voi lo svago, il tempo libero e gli amici?

A) Non vi interessano;

B) Vi interessano, ma siete pronti a rinunciare per qualche tempo a qualche occasione di divertimento;

C) Molto, ma vostro figlio può venire con voi sin da piccolo, in modo da non farvi rinunciare a nulla.

4. Quanti anni avete ora?

A) Meno di 25

B) Dai 26 ai 34

C) Dai 35 in su

5. Quando vi capita di prendere in braccio un bebè vi sentite

A) Incuriosite, pensate a come potrebbe essere avere un figlio tutto vostro

B) Vi sentite protettivi verso il piccolo e una sensazione di gioia vi invade

C) Uno di voi due è più propenso, mentre l'altro ancora no, ma si tratta solo di inesperienza

6. Come definisci il rapporto con il tuo partner/marito?

A) Caldo, intimo, stabile emotivamente

B) Fresca, giovane e allegra

C) Seria, serena e tranquilla

7. In vista di un bebè, quanto vi aiuterebbero nonni, zii e babysitter ?

A) Pochissimo: ci tenete ad allevarlo voi, che siete i genitori;

B) Molto: altrimenti non sarebbe possibile pensare di averlo!

C) Solo per alcune ore della giornata: il tempo indispensabile per garantire al piccolo una continuità nelle cure.

Soluzioni del test e Profili

Ora che hai terminato il test assegnati

0 punti per le risposte A) ,

punti per le risposte , 2 punti per le risposte B)

punti per le risposte 5 punti per le risposte C)

Profilo 1: Se hai totalizzato dai 0 a 11 punti – E’ meglio aspettare un po’!

Se hai totalizzato questo punteggio, forse non sei ancora pronta per mettere al mondo un bimbo tutto tuo. Probabilmente non dipende da te, magari hai situazioni esterne – lavoro precario oppure, al contrario troppo impegnativo che non ti lascia lo spazio giusto per poter fare un bambino. Oppure, semplicemente siete ancora molto incerte nella vostra vita e, prima di fare un passo del genere, volete delle certezze. Un figlio in questo momento potrebbe infatti interrompere la vostra ricerca di stabilità e potrebbe comportarvi molte rinunce, con influenze negative sull’armonia della vostra coppia e sulla serenità del vostro bambino. Probabilmente ci sono in voi tutte le potenzialità per diventare ottimi genitori, ma la vostra coppia dovrebbe maturare ancora un po’, prima di prendersi una responsabilità così grande come quella di diventare genitori.

Profilo 2: Se hai totalizzato dai 12 ai 24 punti – Il pensiero di avere un figlio non è sbagliato, ora!

Se rientrate in questo secondo profilo, siete tra quelle persone che il pensiero di un primo figlio vi fa brillare (un po’) gli occhi e vi fa sorridere. Siete pronte? Forse non del tutto ma, parliamoci chiaro, chi lo è davvero? In questo momento, sia dal punto di vista materiale che affettivo, sembrate sufficientemente adeguati per prendervi cura del vostro bambino. Sicuramente l’ansia e lo stress non mancheranno, in quanto questa nascita potrebbe richiedere un cambiamento profondo dei ritmi e delle abitudini di vita, ma quando gli affetti sono forti e stabili e vi sono progetti da realizzare insieme, ci si può anche permettere di affrontare un’esperienza così stimolante, come quella di diventare genitori.

Dunque, non sembra vi siano, al momento, delle situazioni particolarmente ostative per il vostro progetto di futuri genitori.

Profilo 3: Se hai totalizzato dai 25 ai 35 – E’ giunto il momento giusto per allargare la famiglia

Se rientri in questo ultimo profilo, sei tra quelle persone che si sentono assolutamente pronte per allargare il nido. Ti senti già mamma anche se ancora non lo sei. E’ il momento giusto per procedere e diventare genitori di uno splendido bimbo/bimba. Apparite come una coppia matura e stabile ed inoltre anche dal punto vista materiale sembrate avere tutte le caratteristiche che lasciano pensare ad una accoglienza adeguata per il vostro primo figlio. Mostrate di avere particolari attitudini e propensioni per il difficile ruolo di genitori ed inoltre siete sostenuti da persone che possono aiutarvi, senza invadere la vostra privacy. Le vostre aspettative sono concrete e siete ben consci che i figli non hanno solo bisogno di un tempo di qualità, ma anche di una notevole quantità di tempo da trascorrere insieme ai genitori.

