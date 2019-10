Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate definitivamente? L’indizio apparso sui social sembra svelare tutta la realtà. Tutto quello che c’è da sapere in un video

In questi giorni, la relazione tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, sta facendo molto discutere soprattutto riguardo la sua veridicità. In tanti, infatti, hanno fin da subito pensato che fosse tutto un bluff messo su per catturare l’attenzione mediatica.

Nonostante le dirette interessate hanno sempre cercato di dimostrare che tutto sia vero, adesso un particolare ha fatto crescere maggior dubbi. Infatti, stando a quanto affermato dal sito ilvicolodellenews.it, le due non si seguirebbero più su Instagram. Che sia già tutto finito?

Leggi anche

>>> Taylor Mega querelata dopo Live Non è la d’Urso: cosa è successo

>>> Taylor Mega e Giorgia Caldarulo: Il bacio “caldo” nel camerino-VIDEO

>>> Erica Piamonte, duro sfogo notturno: “Taylor e Giorgia due mosce”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI