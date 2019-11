Uomini e donne possono essere amici? Osho, un maestro Zen afferma che l’amicizia tra uomo e donna non può effettivamente esistere e ne spiega il semplice motivo

“L’amicizia tra uomo e donna esiste? “. Questa domanda ha provocato dibattiti senza fine negli ultimi decenni. La parola “Friendzone” ha persino preso posto nel dizionario del nostro lessico. Ma cosa è emerso sull’argomento? In sostanza le opinioni sembrano essere divergenti, da un lato c’è chi sostiene che l’amicizia tra due sessi opposti sia fattibile e apporti benefici, dall’altro c’è chi è assolutamente convinto che l’amicizia tra uomo e donna nasconda ben altro e porti a fraintendimenti.

Nel 1989, Rob Reiner ha cercato di rispondere alla questione dell’ amicizia uomo-donna nel suo film “Harry ti presento Sally”. Nel film Harry dice a Sally che un’amicizia uomo-donna è impossibile. Sally nega ferocemente e afferma che lei stessa ha molti amici del sesso opposto. “È quello che pensi,” risponde Harry. “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”

In verità, Harry potrebbe non essersi del tutto sbagliato, se prendiamo in considerazione il fatto che il suo punto di vista è quello di un uomo. Questo semplicemente perché i due sessi non vedono l’amicizia allo stesso modo.

Per una donna, questa relazione ha la connotazione di una profonda connessione emotiva mentre gli uomini considerano i loro amici come persone con cui trascorrono momenti piacevoli, senza necessariamente soffermarsi sui sentimenti che provano l’uno verso l’altro.

In effetti, in questo tipo di relazione, il punto cruciale non è il sesso, ma piuttosto il tempo e lo sforzo che gli uomini sono in grado di dedicare a una relazione puramente platonica. Prendiamo l’esempio di una donna che ha perso di vista la sua migliore amica, la sua prima reazione sarà quella di continuare a chiamarla e inviarle ogni sorta di messaggi per darle l’attenzione che vorrebbe davvero ricevere. Un uomo in generale è molto più pragmatico, continua a vivere la sua vita e comprende pienamente che il suo amico si trova in un momento in cui non ha il tempo di essere così presente. Questa è la teoria di John Gray secondo cui gli uomini verrebbero da Marte e le donne da Venere.

È chiaro, che uomini e donne non funzionano allo stesso modo. In fatto di amicizia tra i due sessi, si è scoperto che gli uomini erano più attratti dalle loro amiche che viceversa. Peggio ancora, nella maggior parte dei casi è probabile che anche gli uomini fossero persuasi che le loro amiche fossero attratte da loro, una convinzione spesso sbagliata.

In breve, e come dice Rob Reiner, gli uomini, a differenza delle donne, hanno più difficoltà a essere “solo amici” con il sesso opposto. Questi non sono solo stereotipi. Gli uomini e le donne hanno percezioni diverse delle relazioni tra i due sessi.

Un’amicizia destinata a fallire?

In questo senso, Rajneesh Chandra Mohan Jain, meglio noto come Osho, un famoso scrittore indiano e maestro spirituale, dimostrò perché uomini e donne non potevano mai essere amici. Per sviluppare il suo punto di vista, parte dall’idea che “il matrimonio è un’istituzione inventata dagli uomini al solo scopo di monopolizzare le donne”.

Quindi, e ancora secondo Osho, gli uomini hanno imparato a vedere le donne come un bene. Per lui, il gentil sesso viene considerato una specie di prodotto di consumo a cui è difficile resistere. Ora, dal momento in cui la comunicazione tra le due parti è fallace, lo è anche la prosperità della relazione.

Aggiunge che anche l’ego gioca un ruolo importante nel fallimento delle amicizie maschio-femmina. Anzi, Osho spiega che l’attrazione per il sesso opposto è qualcosa di biologico e quindi del tutto naturale. Il problema, spiega, è che l’uomo fa fatica a rinunciare a qualcuno o a qualcosa che vuole. Pertanto, secondo questa osservazione, un’amicizia uomo / donna è possibile solo se la parte che prova attrazione per l’altro riesce a prevalere su questo desiderio, a rassegnarsi a vivere una relazione completamente disinteressata. Talmente difficile, da essere quasi impossibile!

