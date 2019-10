Taylor Mega: “con Giorgia Caldarulo è finita, ecco perché”

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate. L’annuncio dell’influencer sui social dopo appena un mese di frequentazione.

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate. L’annuncio è arrivato direttamente dall’influecer che sui social ha risposto alle domande dei fans confermando i rumors degli ultimi giorni che parlavano di una rottura tra le due ragazze.

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate: “quanti si fidanzano e si lasciano dopo un mese?”

Dopo tante chiacchiere e gossip, Taylor Mega che per Giorgia Caldarulo era stata pesantamente criticata da Erica Piamonte, ha annunciato di essere tornata single. Dopo poche settimane, infatti, la storia tra la bella influencer e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è giunta al capolinea. Un fan, su Instagram, ha chiesto: “ma con Giorgia?”.

La risposta di Taylor non si è fatta attendere. “Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo 1 mese perché capiscono di non essere compatibili? A me succede di continuo, ma poi mi rendo conto che sto troppo bene single”.

L’annuncio di Taylor è arrivato poche ore dopo il suo malore. Prima ancora che la Mega confermasse la rottura, sulla storia si era anche espressa Megghi Galo che, ospite di Pomeriggio 5, commentando i rumors sulla fine della storia tra Taylor e Megghi, ha dichiarato:

“Come fanno a lasciarsi due persone che non sono mai state insieme? Si sono smesse di seguire su Instagram… Dopo la mia ospitata, si sono aggiunte altre cose. Ho conosciuto un ragazzo gay che mi ha raccontato che è stato fidanzato con Taylor e che Taylor aveva proposto a lui la stessa cosa. Uscirà la sua intervista questa settimana. Hanno avuto una relazione fino a quest’estate…”.

Taylor, dunque, è tornata ufficialmente single. Chi sarà la prossima fiamma della bella influencer? Tornerà a frequentare Erica Piamonte con cui aveva avuto un’intima amicizia prima dell’arrivo di Giorgia? Ai posteri l’ardua sentenza.

