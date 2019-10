Taylor Mega, spunta ex fidanzato gay: “C’era passione tra noi”

Taylor Mega è una dei protagonisti più discussi del mondo del gossip. Nelle scorse ore, dopo la storia con Giorgia Caldarulo, è spuntato un nuovo ex.

Taylor Mega è uno di quei personaggi che, in un modo o nell’altro, fa sempre discutere.

Dopo la sua storia d’amore con Giorgia Caldarulo, durata qualche mese, è spuntato un nuovo ex fidanzato della bionda influencer. Fin qui nulla di male, peccato che questo ragazzo si sia dichiarato apertamente omosessuale, nonostante provasse una forte attrazione per l’ex fidanzata di Flavio Briatore.

Taylor Mega: spunta un ex fidanzato gay dell’influencer

La saga dedicata a Taylor Mega sembra, per la gioia dei suoi fan, non finire qui. La bionda influencer ha da poco concluso la sua storia con Giorgia Caldarulo, ma già iniziano a spuntare nuove testimonianze di ex fidanzati.

Questa volta è il turno di Alberto, un ragazzo omosessuale che intervistato da Novella 2000 ha dichiarato di aver avuto un rapporto passionale con la bionda influencer. Alberto ha chiarito di aver iniziato, a suo tempo, una relazione con Taylor Mega senza nessun fine mediatico ma soltanto perché tra loro, nonostante l’omosessualità del ragazzo, fosse nata una grande passione carnale che li avrebbe spinti ad avere un rapporto più che duraturo.

La bella influencer avrebbe anche detto al ragazzo che lui è l’unico, delle persone che lei ha incontrato durante il suo cammino, che non aveva timore di lei sotto le coperte. L’ex fidanzata di Giorgia Caldarulo avrebbe poi deciso di terminare la sua relazione passionale per iniziarne un’altra con il trapper Sfera Ebbasta.

Una vita sentimentale per niente noiosa quella della bionda influencer che ora pare abbia ripreso una conoscenza con Erica Piamonte con cui ha avuto un flirt prima di conoscere Giorgia Caldarulo. Taylor però non ha ancora confermato di aver avuto una relazione con questo Alberto, che ha preferito restare anonimo, ma ha però ha provato i suoi haters sul web.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche:

Taylor querelata dopo Live Non è la d’Urso: cosa è successo

Taylor Mega, malore in discoteca: ecco come sta

Giorgia Venturini a Pomeriggio 5 rivela: “Taylor? L’ho diffidata”