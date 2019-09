L’ex gieffina Erica Piamonte replica duramente a Giorgia Caldarulo e lancia una frecciatina a Taylor Mega: “stai diventando moscia”.

Erica Piamonte, prima di voltare pagina, replica a Giorgia Caldarulo, la ragazza che sta frequentando Taylor Mega e che l’ex gieffina non conosce. Dopo aver ascoltato le parole dette da Giorgia a Pomeriggio 5, Erica si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram.

Erica Piamonte, dura replica a Giorgia Caldarulo: “stai facendo diventare moscia anche Taylor Mega”

Erica Piamonte non ci sta e risponde alle dichiarazioni fatte da Giorgia Caldarulo ai microfoni di Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio del 24 settembre. Giorgia, nel programma di canale 5, ha risposto ad Erica che l’aveva definita moscia, dandole della “grezza”. La Piamonte ha così replicato sul proprio profilo Instagram.

“La persona superficiale sei tu perchè io non mi permetto di giudicare chi non conosco. Questa è una battaglia che io faccio tutti i giorni, appena apri il mio profilo c’è scritto oltre l’apparenza. Quindi, guarda, sono proprio l’ultima che giudica le persone dall’apparenza o senza conoscerle” – spiega la Piamonte.

Poi si sofferma sul termine “frezza” usato dalla Caldarulo per definire la sua persona: “quando hai detto che sono grezza, forse non ti sei resa conto che nessuno intorno a te la pensa in questa maniera e nessuno mi ha mai dato della grezza. Sono una ragazza nei modi molto fine, basta guardare un minuto di un qualsiasi mio video per vedere che sono una ragazza educata e con dei modi molto garbati. Detto questo, magari il tuo vocabolario è limitato e quindi ti posso anche giusitificare se non hai trovato altre parole adeguate alla mia pèersona”.

Infine, aggiunge: “Volevo dire che non sei moscia solo tu, ma stai facendo diventare moscia anche Taylor quindi non mi sembrate per niente una bella coppia. Lei (Taylor Mega ndr) ha detto se sono rose fioriranno, ma secondo me queste rose si ammosceranno”.

Giorgia Caldarulo, dopo aver visto le storie di Erica, ha risposto così: “Erica ho appena visto le tue storie, ma sei seria? Non hai ancora capito che ha scelto la moscia?”.

