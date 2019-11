Sara Affi Fella in lacrime sui social: “Perché mi fate questo?”

Sara Affi Fella in lacrime sui social dopo un attacco da parte di alcuni haters: “Perché mi fate questo? Sono davvero stanca. Andatevene a fare in cu…”

Il percorso di Sara Affi Fella a Uomini e Donne e le conseguenze del trono sembrano non avere fine. È passato più di un anno da quando si è scoperto che l’ex tronista mentre realizzava il suo percorso sul trono dividendosi tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, in realtà, era ancora fidanzata con il suo ex Nicola Panico.

D’allora la vita di Sara è stata presa di mira dai fan del dating show di Canale Cinque e tutt’ora non smettono di criticarla e attaccarla ripetutamente sui social. Ma non è tutto infatti i suoi haters hanno addirittura contattato le aziende con cui lavora per lamentarsi. Una situazione che l’ha fatta esplodere sui social!

Sara Affi Fella in lacrime: “Perché mi fate questo?”

Sara Affi Fella, dopo le continua critiche ricevuto e dopo che i suoi haters si sono lamentati con le aziende con cui lavora, ha sbroccato sui social.

L’ex tronista con le lacrime agli occhi ha detto: “Un’altra persona che ha lavorato con me ha ricevuto messaggi. Questo perché le persone secondo alcuni non possono sbagliare e cambiare. Quindi devono essere emarginati da tutto e tutti. Premetto che Sara è la prima carnefice di se stessa. Io ho sbagliato e ho chiesto scusa. Lasciamo perdere che altri sono passati puliti. Ma non mi interessa, io parlo per me. Questa cosa però mi ha portato molto odio per colpa mia. Io però ho chiesto scusa sui giornali, sui social, ovunque.”

Poi furiosa aggiunge: “Quando una persona chiede scusa dovrebbe finire. Voi invece continuate, continuate e continuate. Ma vi volete dare una regolata? Voi non sapete cosa potete creare e fare. Voi magari scrivete un messaggio a me, io magari vi rispondo male e allora vi arrabbiate. Io ricevo cattiverie da un anno. Poi alcune aziende mi dicono ‘mi spiace molte persone ci scrivono tante cavolate e quindi non puoi lavorare con noi’. Ok, ho sbagliato, ma basta, davvero basta. Qui davanti a voi c’è una persona che ha ammesso i suoi errori. Sono davvero stanca. Ma cosa vi viene in tasca a voi a scrivere alle aziende? A voi cosa vi importa che io faccio un lavoro? Ma andatevene a fare in cu…”

