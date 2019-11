Veronica Burchielli, nuova tronista di Uomini e donne, rilascia le prime dichiarazioni lanciando una frecciatina ad Alessandro Zarino.

Veronica Burchielli è la nuova tronista di Uomini e Donne. A volere l’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino è stata Maria De Filippi, colpita dalla sua schiettezza e spontaneità. Dopo aver accettato, Veronica ha rilasciato le prime dichiarazioni da tronista a WittyTv.

Veronica Burchielli, le prime parole da tronista di Uomini e Donne: “un percorso vero, pulito e con l’amore”

L’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne è stata movimentata e ricca di colpi di scena. Dopo aver detto no alla scelta di Alessandro Zarino, Veronica Burchielli è diventata tronista. Emozionata e sorpresa per la proposta che le ha fatto Maria De Filippi, Veronica ha accettato sperando di poter trovare quello che cerca. Alla fine della regisrazione, ha rilasciato le prime dichiarazioni da tronista ai microfoni di WittyTv.

“Che dire, sono emozionata e contenta molto. Soprattutto perché vuol dire che si è visto del buono ed è quello che mi rende più fiera. Vengo quasi a momenti da una delusione, penso che le porte si siano chiuse e invece se ne apre una ancora più grande. Emozioni simili ma opposte”, ha detto Veronica nel video in cui dice no ad Alessadro e si siede per la prima volta sul trono.



Esattamente come per il nuovo tronista Carlo, anche per Veronica inizia un nuovo percorso durante il quale spera di poter trovare l’amore. “Mi piacerebbe scendesse una persona concreta, intelligente e con gli attributi. Io sono pronta a conoscere una persona nuova, a investire se qualcuno investe nei miei confronti ovviamente. Mi do se viene dato a me”, ha aggiunto.

Infine, ha lanciato una frecciatina ad Alessandro Zarino il cui percorso è finito come nessuno si aspettava: “Speriamo che vada diversamente, speriamo di riuscire a ottenere un percorso vero, pulito e con l’amore”.

