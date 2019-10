Uomini e Donne ha fatto nascere un nuovo amore, quello tra Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due, dopo l’uscita dal programma, sono più innamorati che mai.

Uomini e Donne, ancora una volta, ha il merito di aver fatto nascere l’amore. Questa volta, come i fedeli sostenitori del Trono Over sapranno bene, è stato il turno della coppia formata da Pamela Barretta ed Enzo Capo.

I due hanno ufficialmente lasciato il programma, provando a far funzionare la loro relazione a telecamere spente. A poche ore dalla fine della messa in onda della puntata, la dama del parterre femminile ha scritto una dolce dedica al suo compagno, dedica che ha commosso i fan della trasmissione.

Uomini e Donne: la dedica di Pamela Barretta ad Enzo

Uomini e Donne unisce e nessuno, fatta eccezione per Maria De Filippi, può separare ciò che la redazione ha creato.

Pamela Barretta ed Enzo Capo hanno ufficialmente lasciato il Trono Over come una coppia. I due, che non hanno di certo vissuto un rapporto tranquillo e pacato all’interno della trasmissione, hanno deciso di provare a viversi al di fuori del programma, a telecamere spente.

Le cose tra loro sembrano andare a gonfie vele tenendo conto della dedicata che Pamela Barretta di Uomini e Donne ha scritto sul suo profilo, dedica ovviamente pensata per il suo nuovo compagno e la redazione di Maria De Filippi che gli ha permesso di incontrare l’uomo di cui si è innamorata.

“Alla fine sono convinta che io e te ci siamo scelti fin dal primo giorno in cui ci siamo incontrati”, ha scritto la compagna di Enzo Capo del Trono Over. “Non dimenticherò mai i nostri occhi durante quella calda giornata di agosto”.

Pamela Barretta non poteva non citare la redazione del programma per averle dato l’opportunità di prendere parte al programma. Pamela non è l’unica protagonista del Trono Over di Uomini e Donne che ha trovato l’amore grazie alla trasmissione. Anche il suo ex è attualmente impegnato. Stefano ha dimenticato Pamela con Noel ed è impossibile non citare una delle coppie protagoniste degli ultimi anni, una di quelle che ci hanno emozionato come non mai.

Ovviamente ci riferiamo a Ida e Riccardo, a cui Gemma Galgani ha dedicato un pensiero.

