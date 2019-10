Uomini e Donne, è stato svelato il nome del nuovo tronista. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Poco fa è stato svelato il nome del nuovo tronista di Uomini e Donne. Si chiama Carlo Pietropoli ha 28 anni ed abita a San Donà di Piave in provincia di Venezia. Nella vita fa il barman ma il suo sogno è quello di aprirsi un’attivista tutta sua.

Si definisce un ragazzo che vive la vita serenamente, senza troppo ansie: “Caratterialmente non saper descrivermi, anzi sicuramente sono una testa di cavolo. La gente pensa che sono superficiale ma in realtà non lo sono per niente.” Cosa pensate di questo nuovo tronista?

