Uomini e Donne, Giulio Raselli cacciato dopo le segnalazioni? La reazione della De Filippi

Giulio Raselli è stato cacciato da Uomini e donne? Il tronista, nell’ultima registrazione del trono classico, è finito al centro di un’accesa polemica dopo pesanti segnalazioni. La prima è arrivata dalla corteggiatrice Giovanna e la seconda dal suo collega di trono Alessandro Zarino. Segnalazioni che sono state portate a galla da Maria De Filippi, decisa a non farsi prendere in giro.

Uomini e Donne: Giulio Raselli nei guai, la reazione di Maria De Filippi ale segnalazioni

Dopo il caso Sara Affi Fella, la redazione del dating show di canale 5 è decisa a non farsi più prendere in giro dai tronisti e corteggiatori. Tutte le persone che lavorano con Maria De Filippi controllano i vari movimenti dei protagonisti e, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, come fa sapere il Vicolo delle news, sono state portate a galla due segnalazioni riguardanti Giulio Raselli. Alla corte di quest’ultimo è arrivata una nuova corteggiatrice. Il suo nome è Veronica ed è l’ex tentatrice di Alex Belli all’interno di Temptation Island Vip.

Nulla di strano se non fosse che prima Giovanna e poi Alessandro Zarino siano convinti che i due abbiano avuto contatti prima di Uomini e Donne. Secondo Giovanna, Giulio avrebbe conosciuto in precedenza un’altra corteggiatrice, Giulia, al punto da seguirla su Instagram. Alessandro, invece, parla di una conoscenza con Veronica. Il motivo? Quest’ultima sarebbe andata a cena con un amico di Giulio. La corteggiatrice dice che non è vero, ma stando a quello che scrive il Vicolo delle News, sembra che Giovanna sia andata davvero a cena con un amico di Giulio Raselli come testimoniano alcune storie pubblicate da Valeria Bigella, amica di Veronica. Segnalazioni sulle quali Maria De Filippi intende vederci chiaro.

Il pubblico, invece, spera di poter vedere un percorso semplice e pulito come è stato quello di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, sempre più innamorati.

