Riccardo Guarnieri: “Ida Platano è sempre stata alla mia altezza”

Dopo l’addio al trono over di Uomini e Donne, Riccaqrdo Guarnieri rilascia parole importanti per Ida Platano: “è sempre stata alla mia altezza”.

Riccardo Guarnieri parla di Ida Platano ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dopo un anno di distanza, ha capito di amare ancora l’ex compagna che ha deciso di concedergli una seconda possibilità.

Riccardo Guarnieri: “Ida Platano è la donna perfetta, è sempre stata alla mia altezza”

Nonostante abbia sofferto tanto, Ida Platano ha scelto di concedere un’altra possibilità a Riccardo Guarnieri per la gioia dei fans di Uomini e Donne che non hanno mai smesso di credere nel ritorno di fiamma. Ida ha così pubblicato la prima foto insieme sui social ottenendo tantissimi messaggi di auguri. Ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, tuttavia, ha ammesso di sentirsi ancora non all’altezza di Riccardo.

“Ogni tanto mi sento inferiore a lui. […] Il fatto di vederlo super perfetto mi ha sempre fatta sentire a disagio. Soprattutto per alcuni atteggiamenti che ho è che a lui non piacevano. Lui è un signore, mentre io sono una donna decisamente più selvaggia, ha spiegato Ida.

Una sensazione che, tuttavia, non dipende da Riccardo, ma dal passato della Platano nei confronti della quale, l’ex cavaliere del trono over rilascia parole davvero importanti.

“Tutte le promesse che ho fatto a Ida in passato, se riusciamo stavolta a capirci meglio, per me valgono ancora”, ha spiegato Riccardo che ha poi aggiunto – “Per me Ida è stata sempre Ida: la donna forte, la donna perfetta, in grado di costruirsi una vita da sola”.

Sul senso d’inferiorità che Ida prova, infine, ha dichiarato: “È una sensazione che Ida si porta dentro e che ci ha creato anche molti problemi, perché questo suo sentimento alimenta gelosia. Per me è sempre stata alla mia altezza, eccome!”.

LEGGI ANCHE:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI