Ida Platano e Riccardo Guarnieri innamorati: il commento di Gemma

Ida Platano e Riccardo Guarnieri innamorati sui social: la dama del trono over di Uomini e Donne pubblica la prima foto di coppia e Gemma Galgani commenta così.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati ufficialmente insieme. Dopo essersi lasciati più di un anno fa ed essersi scambiati accuse durante l’attuale stagione del trono over di Uomini e Donne, hanno deciso di riprovarci e dare una seconda possibilità al loro amore. Ida ha così pubblicato, sul proprio profilo Instagram, la prima foto di coppia con Riccardo post ritorno di fiamma ricevendo, tra gli altri, anche il commento dell’amica Gemma Galgani.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, prima foto da innamorati sui social dopo Uomini e Donne: Gemma Galgani augura il meglio alla coppia

Bellissima, felice e sorridente, Ida Platano si gode la ritrovata serenità accanto a Riccardo Guarnieri con cui sperava di poter essere felice prima dell’addio di un anno fa e sui social ha condiviso la prima foto scattata dopo la decisione di lasciare insieme la trasmissione di Maria De Filippi per vivere la storia senza pressioni. “Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale“, ha scritto la Platano che, pur tra tanti dubbi, ha scelto di fidarsi ancora di Riccardo.

Tra i tanti commenti scritti dai fans sotto la foto di Ida e Riccardo è spuntato anche quello di Gemma Galgani che potrebbe lasciare Uomini e Donne. La dama di Torino, molto amica di Ida, ha augurato alla coppia di essere felici. “Ida e Riccardo , sai quanto io sia felice per voi”, ha scritto la Galgani che, pur essendo protagonista del trono over dalla prima stagione, non è ancora riuscita a trovare il suo principe azzurro.

Anche i fans che nutrivano dei dubbi sul ritorno di fiamma di Ida e Riccardo, sembrerebbero aver cambiato idea. “Vi adoro e vi auguro tanta felicità, ve lo meritate entrambi”, “Vi auguro di tutto cuore di essere felici finalmente… dopo tante controversie l’amore vero trionfa e il vostro è stato speciale…siete bellissimi”, “Mi Raccomando Riccardo, non perdere questa occasione, Ida è speciale”, scrivono.

