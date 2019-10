Armando Incarnato di Uomini e Donne, intervistato dalla rivista ufficiale del programma, si è scagliato contro Ida Platano giudicandola una donna finta.

Uomini e Donne li fa incontrare e poi li separa. Armando Incarnato, uno dei cavalieri più popolari di questa nuova stagione del Trono Over, è stato recentemente intervistato dal settimanale della trasmissione, in edicola da oggi.

Armando ha commentato l’atteggiamento assunto da Ida Platano, non andandoci di certo leggero. Secondo il cavaliere, l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri lo avrebbe soltanto usato e preso in giro. Per questo motivo, Ida sarebbe una persona finta, che non merita ulteriori considerazioni.

Uomini e Donne trono over: Armando contro Ida Platano

Armando Incarnato, tra le pagine del settimanale dedicato a Uomini e Donne, come anticipato, non ci è di certo andato leggero nei confronti di Ida Platano, la dama che ha frequentato per qualche giorno, ma procediamo con calma.

Armando è convinto che Ida sia finta, che lo abbia soltanto usato per provare a dimenticare Riccardo Guarnieri, che negli scorsi giorni ha pianto per Ida Platano. Quando Riccardo, pentito di come sono andate le cose tra lui e la sua ex, si è fatto avanti, lei non ci ha pensato due volte a lasciare in panchina Armando Incarnato e a dedicarsi totalmente al suo storico amore.

Incarnato ritiene Ida una falsa perché, secondo il suo parere, se provava ancora un sentimento verso Riccardo Guarnieri, non doveva iniziare una conoscenza con lui o tanto meno baciarlo. Ida avrebbe deciso di ritornare dal suo ex grazie alla lettera che quest’ultimo le ha letto in puntata, dove dichiara di essere ancora innamorato di lei e di non averla mai dimenticata. Tant’è che da qualche giorno non si fa altro che parlare della possibilità che Ida e Riccardo siano tornati insieme.

Armando Incarnato, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, è convinto di aver vissuto un déjà vu. Il motivo? Quello che gli è successo con Ida, sembra quasi essere il copione dell’anno scorso. Quando al posto della Platano e Guarnieri, c’erano Sossio e Ursula.

Armando è stufo di tutta questa situazione ed afferma di non provare più nulla, se non rabbia e delusione, per la dama Ida.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Leggi anche:

Uomini e Donne, nuova cicogna al trono over: “un figlio nostro”

Simona Ventura sorprende Sossio e Ursula: il gesto inaspettato

Costantino Vitagliano si candida al Trono Over di “Uomini e Donne”