Ida Platano e Riccardo Guarnieri di nuovo insieme, felici e innamorati. La coppia del trono over ha lasciato Uomini e Donne scatenando la rabbia di Armando Incarnato che ha lanciato una frecciatina sui social.

Dopo essere stati lontani per un anno scambiandosi reciproche accuse, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno lasciato insieme Uomini e Donne. La coppia ha deciso di provare a stare nuovamente insieme dopo essere stata lontana un anno. A fare il passo decisivo è stato Riccardo che ha deciso di dichiarare il proprio amore ad Ida con una lettera dopo aver scoperto dell’esistenza di un flirt tra la Platano e Armando Incarnato.

Proprio Armando, su Instagram, ha lanciato una frecciatina alla coppia. Pur non citando Ida e Riccardo, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, sotto una sua foto tratta dal programma, scrive: “Di sicuro ho molte cose ancora da imparare e rapportarsi agli altri serve prorpio a questo, ma di sicuro a certa gente ho veramente tanto da insegnare“.

In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, poi, Incarnato, parlando di ida, ha dichiarato:

“Scoprire che è una donna finta non mi ha lasciato dolore o sofferenza. L’unica cosa che posso dire di Ida è che essendo lei una donna molto educata anche io ho deciso di essere educato e cortese nei suoi confronti e quindi di non attaccarla. Non provo nulla, neanche le sue lacrime mi fanno più effetto, mentre prima provavo molta tenerezza per lei, per una donna che soffriva e mi ha raccontato quanto Riccardo la limitasse nell’essere se stessa. Ida era quella che mi diceva di aver chiuso con lui, che non sarebbe mai tornata indietro e che quando siamo usciti m’ha sottolineato quanto stesse bene con me – a differenza che con il suo ex – dicendomi che finalmente poteva essere la Ida che è. E’ per questo che a oggi per lei non provo nulla se non indifferenza, anche perché io ero stato chiaro con lei: non doveva tradirmi o usarmi altrimenti sarei totalmente cambiato nei suoi confronti. E questo è quello che successo: io per Ida non ci sono più”.

