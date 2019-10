Serena Enardu dimagrita dopo Temptation Island Vip. Fan preoccupati per la sua salute, ma lei rassicura tutti: “ho perso peso, ma sto bene”.

Serena Enardu dimagrita: “ho perso sei chili, peso 48 kg ma piano piano recupererò”

Serena Enardu, in una serie di storie pubblicate su Instagram, ha rassicurato i fans preoccupati per la sua salute. Dopo aver partecipato a Temptation Island Vip che ha segnato la fine della sua storia d’amore con Pago, Serena Enardu è tornata sui social e i fans hanno notato il suo dimagrimento. L’ex tronista ha così rassicurato tutti affermando di essere dimagrita, ma di stare bene.

“Volevo dirvi che sto bene, che sono tranquilla. Mi mandate un sacco di messaggi dove mi chiedete di ingrassare, di mangiare. Sto mangiando, ve lo assicuro. Diciamo che ho perso in tutto sei chili, da 54 chili sono arrivata a 48” – ha spiegato Serena Enardu che ha poi aggiunto – “Effettivamente c’è stato un periodo in cui ho mangiato molto poco, perché non mi scendeva proprio la roba da mangiare, però pian piano recupererò, con i miei tempi, non ho fretta, non mi interessa e non mi è mai interessato particolarmente il mio aspetto fisico anche se lo curo tanto, però nel momento in cui una persona non sta bene, è un po’ più debole di testa, è giusto che si occupi un po’ più di quello”.

Poi ha aggiunto: “Ho perso in tutto 6 chili, da 54 a 48. Vorrei tornare a 50, effettivamente c’è stato un periodo in cui ho mangiato poco, perché il cibo proprio non mi andava giù. Però ora sto meglio, piano piano recupererò, con i miei tempi, senza fretta. Non mi è mai interessato in maniera particolare l’aspetto fisico, anche se lo curo tanto, però nel momento in cui una persona non sta bene ed è più debole mentalmente, è giusto che si occupi di quello. Piano piano ingrasserò, ma per me non è importante. Conta ciò che c’è dentro, non ciò che c’è fuori. Curo l’aspetto fisico, ma non è la mia priorità. Vi ringrazio per la preoccupazione, ma vi assicuro che non c’è bisogno di preoccuparsi”.

Per Serena è un momento comunque particolare. Chiudere la storia con Pago, dopo sei anni e mezzo, non è stato facile come ha ammesso lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine: “Eravamo arrivati al punto che, se ti impegnavi tanto durante la giornata, tutto andava bene, ma se non c’è un impegno, le cose andavano alla deriva e non sempre ci sono le forze per impegnarsi. Alla fine prevalevano i momenti di apatia. C’erano due vite, la mia e la sua, la sensazione di due vite che non si intrecciavano più se non perché si doveva stare insieme”.

