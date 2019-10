Serena Enardu, dopo il confronto con il suo fidanzato Pago, ha incontrato Alessandro. La sua storia non è sopravvissuta a Temptation Island Vip.

Serena Enardu ha deciso di terminare la sua relazione con il cantante Pago. L’amore che univa la coppia, purtroppo, non è era così forte da poter sopravvivere a Temptation Island Vip. Il cantante, dopo che la sua fidanzata non è riuscita a dirgli se lo amava ancora o meno, ha scelto di abbandonare il falò di confronto.

Serena ha ammesso soltanto dopo di non amare più il suo compagno, scegliendo di rivedere, prima della fine del programma, il single Alessandro con cui ha instaurato un feeling che non è affatto piaciuto al fidanzato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Serena Enardu, dura accusa a Pago: “qui non puoi spaccare le porte”

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Serena Enardu incontra Alessandro dopo l’addio a Pago

Purtroppo il verdetto di questa sera era già stato anticipato. La verità era sui social grazie ad alcune parole di Gabriele Parpiglia che aveva fatto intendere che Serena Enardu e Pago si sono detti addio a Temptation Island Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, subito dopo aver terminato la sua relazione con il cantante, ha chiesto di vedere il single Alessandro.

I due, dalle immagini mandate in onda, si sono abbracciati e confronti su quello che è accaduto qualche minuto prima. Anche se, almeno per il momento, non è stato rivelato se Serena ha intenzione o meno di voler frequentare il suo tentatore anche al di fuori del programma, a telecamere spente. Questo ci verrà svelato nello speciale di lunedì prossimo.

Purtroppo, quello che resta ormai certo, è la fine della relazione tra Serena e Pago. Un finale amaro, ma piuttosto prevedibile, visto l’atteggiamento assunto dalla Enardu durante il corso di Temptation Island Vip.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Giovanni Conversano, lettera contro Serena Enardu: “momenti drammatici per colpa tua”

Leggi anche -> Temptation Island Vip 2019: svelato il finale, la verità sui confronti

Leggi anche -> Serena Enardu crolla, Elga: “mi auguro che lei e Pago si lascino”