Serena Enardu e Pago si sono lasciati dopo Temptation Island Vip 2019? La verità arriva dai social e dalle parole di Gabriele Parpiglia.

Serena Enardu e Pago si sono lasciati dopo Temptation Island Vip 2019? Dopo la prima parte del confronto, la coppia svelerà le proprie intenzioni nella sesta ed ultima puntata del programma dell’amore in onda lunedì 14 settembre. Tuttavia, l’indizio chiave per capire se Serena e Pago lasceranno insieme il villaggio o decideranno di percorrere due strade diverse arriva da Gabriele Parpiglia.

Serena Enardu e Pago in crisi dopo Temptation Island Vip: indizi sulla rottura

Serena Enardu e Pago sono sempre più lontani. Nel villaggio, la Enardu si è avvicinata molto al single Alessandro tirando fuori la propria amarezza per una storia che, sebbene duri ormai da sei anni, non la rende felice. L’atteggiamento di Serena ha deluso molto Pago che sperava di vedere la propria compagna affrontare in modo diverso il viaggio nei sentimenti. I fans del programma sono pronti a scommettere che tra i due la storia sia finita ed, oggi, ad alimentare tale tesi è Gabriele Parpiglia che si è lasciato andare ad una riflessione su Instagram.

“Difficilmente mi sono trovato nella situazione di non riuscire a fare un post immediato. Ma dopo aver visto e pianto con Pago e Serena Enardu credo che ognuno di noi abbia fatto un viaggio dentro ogni singola parola o situazione da loro raccontata. E credo che a volte chi lascia…soffra di più. Per star bene forse prima bisogna star male. Altrimenti si rischia l’eterna dannazione”,ha scritto Parpiglia. Parole che sembrerebbero confermare la fine dell’amore tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante. Sarà davvero così?

