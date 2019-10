Manuel Bortuzzo, 16 anni di carcere a chi ha sparato: video

Sono stati condannati a 16 anni di carcere i due ragazza che spararono a Manuel Bortuzzo togliendogli la possibilità di usare le gambe.

I due ragazzi che spararono al nuotatore Manuel Bortuzzo paralizzandolo. Il pm per i due ragazzi accusati di duplice tentato omicidio aggravato dalla premeditazione aveva chiesto 20 anni di carcere. Stabilita inoltre una provvisionale di 300 mila euro per Bortuzzo. “La sentenza non cambia le cose: non mi restituirà certamente le gambe” – ha commentato amaro Manuel.