Nel villaggio di Temptation Island Vip 2019, Serena Enardu è sempre più spensierata e distrugge Pago: “non sento la sua mancanza”.

Pago resta spiazzato da un nuovo filmato della fidanzata Serena Enardu durante la seconda puntata di Temptation Island Vip 2019. Il rapporto tra i due appare sempre più in crisi: se Serena è sempre più a proprio agio nel villaggio delle fidanzate, lo stesso non può dirsi per Pago.

Temptation Island Vip 2019, Serena Enadu: “Pago non mi manca”

Non procede nel migliore dei modi il rapporto tra Serena Enardu e Pago. Chiamato nel pinnettu, il cantante non riesce a credere alle parole e all’atteggiamento della compagna che, nel villaggio delle fidanzate, continua ad essere vicina al single Alessandro.

“Non sento la sua mancanza. Lui arriva il lunedì mattina, fresco, senza aver lavorato e pretende che io metta il babydoll oppure allunga la mano. Gliela taglio la mano” si lamente lei lasciando senza parole Pago. Il cantante non riesce a nascondere la propria delusione e si sfoga con gli altri fidanzati che ascoltano il suo sfogo e cercano di rassicurarlo “Qualunque cosa io faccia non va bene. Lei ha bruciato le tappe, ha iniziato subito a divertirsi. Ha detto non mi manca. Lei, però, a me manca” dice Pago.

L’attrazione tra Serena e il single Alessandro è sempre più evidente. Pago non nasconde la paura di perdere la fidanzata e ammette di sentire fortemente la sua mancanza. Pago, di fronte all’atteggiamento della fidanzata, chiederà il confronto o comincerà a conoscere meglio le tentatrici presenti nel villaggio?

