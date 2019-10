Pamela Camassa è incinta? La concorrente di Amici Celebrities confessa: “Filippo Bisciglia coltiva questo sogno più di me. Un figlio non è un gioco”.

Pamela Camassa è incinta? Da tempo, ormai, i rumors su una presunta gravidanza della showgirl sono numerosi. Fidanzata da anni con Filippo Bisciglia il quale non ha mai negato di coltivare il sogno di avere un figlio, Pamela Camassa, in un’intervista al settimanale Chi, confessa di non aspettare un bambino e che, tra lei e Filippo, quello più propenso ad allargare subito la famiglia è proprio Filippo.

Pamela Camassa: “Filippo Bisciglia vuole un figlio che arriverà al momento giusto”

Concorrente di Amici Celebrities insieme al fidanzato Filippo Bisciglia che ha avuto anche un duro scontro con Maria De Filippi, Pamela Camassa, ai microfoni di Chi, confessa di non sentire ancora l’esigenza di diventare mamma. “Filippo coltiva questo desiderio più di me – dice la Camassa – Un giorno succederà. Non ora. Fare un figlio non è un gioco. Accadrà quando sarà il momento giusto”.

Nella stessa intervista, Filippo Bisciglia ha confermato di essere stato sempre quello più propenso ad avere un figlio. Un discorso, però, che oggi sembra molto lontano dalla coppia. “Questo discorso mi incupisce un po’. Non credo che diventeremo genitori, ma questo non vuol dire che non siamo una famiglia”.

Insime, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono riusciti a superare anche una crisi. Oggi, infatti, sono sempre più innamorati come confermano al magazine diretto da Alfonso Signorini. “Nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto”, dice il conduttore. E su un eventuale, futuro matrimonio, la coppia dice: “è come se fossimo già sposati”.

