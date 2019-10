Serena Enardu si scaglia contro il fidanzato Pago durante il falò di confronto a Temptation Island vip: “qui non puoi spaccare le porte”

Volano stracci tra Serena Enardu e Pago durante il falò di confronto che si concluderà nell’ultima puntata di Temptation Island Vip in onda la settimana prossima. L’ex tronista di Uomini e Donne che si è pericolosamente avvicinata al tentatore Alessandro non si è risparmiata e durante il confronto con il fidanzato ha tirato fuori tutto il suo malessere per una storia che, sebbene sia importante, non la rende felice al cento per cento.

Se vuoi restare sempre aggiornata sul mondo del gossip e sulla vita privata dei personaggi dello spettacolo CLICCA QUI!

Serena Enardu contro Pago al falò di Temptation Island Vip 2019: “qui non puoi spaccare le porte”

Durante il confronto, Pago esprime tutta la propria delusione per quanto visto: “Prima di entrare qui siamo stati insieme, mi hai detto ti amo. La via della felicità non è far soffrire il tuo fidanzato per un toyboy”. E aggiunge: “Sai quante volte ho pensato che non mi ami più? Ma me lo devi dire tu”. Serena non si trattiene e replica dando vita ad un pesante scambio di accuse: “Tu canti e pensi di farti il c***, io sto al telefono per lavoro e pensi che faccia la cog*** perché il mio non è un lavoro vero?”. Pago replica: “Mi parli solo per fare le storie, sto con te perché ti amo. Sei una mer**? E si possono amare anche le mer**, se ti senti così è un problema tuo”.

Potrebbe interessarti anche—>Alex Belli tradito da Delia Duran? L’ironica reazione di Mila Suarez

“In sei anni non ti sei accorto che avevo bisogno di un uomo. Perché ti bastava avere Serena”, aggiunge ancora Serena. “Tu mi chiami e mi dici non stiamo più insieme. Divertirti è una cosa, perché ti potevi divertire ma diversamente”, ha risposto Pago alla fidanzata. Infine, Serena ha lasciato intendere che, tra le mura di casa, i litigi tra i due sono molto più accesi: “Qui le porte non si spaccano, solo le mie? Perché sei falso, qui ci si comporta bene”.



Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI