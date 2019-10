Falò di confronto intenso tra Alex Belli e la fidanzata Delia. La giovane ammette l’attrazione fisica per Riccardo, ma dichiara di amare solo Alex. Tra Alex e Delia trionfa l’amore.

Se molti pensavano che il percorso di Alex Belli e Delia sarebbe stato molto lineare per l’amore che lega la modella e l’attore, si sbagliavano. Fin da subito in realtà è stato tutto in salita. E se inizialmente l’attore ha dato la colpa ai tentatori, nella puntata successiva Belli ha pensato di abbandonare anche il villaggio. Tutto questo a causa degli atteggiamenti della fidanzata con il single Riccardo, pronta a riprendersela.

Mentre Delia continua la sua conoscenza con Riccardo, Alex sembra abbandonare il suo atteggiamento e avvicinarsi a Veronica. Ma a fargli cambiare nuovamente il suo percorso è vedere nuovamente la vicinanza di Delia con Riccardo.

Sarà un infuocato messaggio di Riccardo a Delia a farlo infuriare. Subito dopo Delia durante la cena dichiara di essere completamente pazza del suo fidanzato, anche se poi continua a non disdegnare le focose attenzioni del single.

Delia proprio mentre sta preparandosi al falò di confronto con Alex verrà chiamata per vedere le immagini dell’avvicinamento di Alex con la single Veronica. Ne rimarrà molto colpita anche se è convinta che quella di Alex sia una tremenda vendetta. A preoccupare Delia il fatto che Alex parli a Veronica della ex moglie, che dica quanto le somigli e che non nomini mai lei. Lei dice di non aver mai fatto cose del genere con Riccardo.

Delia si prepara ad andare al falò di confronto decisamente sconvolta.

Il falò di confronto tra Alex e Delia , il momento della verità

Arriva il momento del falò di confronto e entrambi i fidanzati sono molto tesi. Alex inizia immediatamente ad accusare la fidanzata del suo atteggiamento nei confronti di Riccardo. Delia dal canto suo dichiara di aver fatto questo percorso in modo per dimostrare l’amore che ha per lui. Infatti la giovane dichiara: “Nonostante l’attrazione fisica per lui non ho mai smesso di provare amore per te” Delia dichiara di non essere mai andata oltre di aver sempre avuto rispetto per lui.

Delia dice che a lei questo percorso è servito per capire che lei lo ama, e che non può vivere senza di lui. I due sembrano avere una nuova lite, ma poi la fidanzata riconferma il suo grande amore per lui e non c’è nemmeno il bisogno di vedere il video di Alex con Veronica perché il loro amore è più forte delle gelosie e delle ripicche.

