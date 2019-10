Gabriele Pippo ha perdonato la sua fidanzata Silvia Tirado, decidendo di dare una seconda possibilità alla loro storia dopo Temptation Island Vip.

Finalmente il tanto atteso confronto tra Gabriele Pippo e Silvia Tirado è avvenuto! Contro ogni pronostico la coppia ha scelto di abbandonare il programma insieme.

Temptation Island Vip avrebbe aiutato l’influencer a capire quanto realmente tiene al suo rapporto con il figlio di Pippo Franco e, nonostante quest’ultimo non è apparso pienamente convinto della scelta fatta, a voler dimostrare il suo amore per lui a telecamere spente. Anche se Gabriele, poco prima che le telecamere finissero di riprendere, ha spiazzato la sua compagna chiedendole come mai lo ha fatto soffrire così tanto in queste settimane.

Gabriele Pippo spiazza Silvia a Temptation Island Vip

Gabriele Pippo non ha di certo fatto mistero di aver sofferto nel vedere la sua fidanzata in atteggiamenti intimi con Valerio, chiedendo direttamente a Silvia Tirado il perché avesse scelto di farlo soffrire così duramente durante il corso di quest’esperienza a Temptation Island Vip.

Silvia ha risposto affermando che lei non aveva nessuna intenzione di farlo soffrire, ma che lei in cuor suo lo ha sempre desiderato. Era con lui che voleva trascorrere il suo tempo e non con il single Valerio.

Quest’ultimo, tra l’altro, ha accusato la fidanzata di Gabriele Pippo di averlo usato, di averci giocato come se fosse un pupazzo. Il single pensava di interessare davvero a Silvia Tirado, ma quest’ultima ha dichiarato di avere soltanto occhi per il suo fidanzato, facendo notare al tentatore che nella sua testa ha proiettato un film che non sembra esistere in nessuna sala cinematografica.

Leggi anche -> Temptation Island Vip : Gabriele e Silvia sempre più lontani