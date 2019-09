Temptation Island Vip: Alex Belli contro i tentatori

Temptation Island Vip: Alex Belli e la sua Delia non sono ancora in crisi. Ma certi atteggiamenti della ragazza lo fanno pensare.

Sono gli ultimi arrivati Alex Belli e Delia, ma Alessia Marcuzzi ha annunciato che la loro storia sarà messa a dura prova. Una delle coppie sicuramente più attese di questa edizione di Temptation Island perché da sempre molto chiacchierata.

A spiegare la loro presenza nel villaggio della Sardegna è la bella Delia che dichiara come lei e Alex abbiamo scelto di prendere questa decisione per un motivo. Partecipare a Temptation Island per provare a stare distanti. I due infatti da quando hanno iniziato la loro relazione stanno insieme 24 ore su 24.

Temptation Vip, Alex Belli preoccupato

A soffrire più la distanza della separazione sembra però essere maggiormente Alex Belli. L’attore infatti dichiara “Senza di lei non riesco nemmeno a dormire”. Ma mentre Delia non vedrà nessun filmato per lei, Alex vedrà Delia adattarsi bene accanto ai fidanzati. Sono diversi i balletti che la ragazza fa con i tentatori e gli apprezzamenti che fa ai sigle. Alex guarda con un sorriso molto preoccupato.

Per ora Belli sembra giustificare la fidanzata e accusare invece i tentatori di essere troppo vicini a lei e approcciarsi in modo troppo fisico

Siamo certi che nelle prossime settimane le reazioni di Belli nei confronti della fidanzata saranno ben differenti se il suo atteggiamento sarà lo stesso. L’attore infatti è sempre stato in questi anni molto noto per la sua gelosia. Vedremo la coppia riuscirà a superare anche questa prova dopo aver superato i vari tentativi di Mila Suarez di dividerli.

