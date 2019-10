Delia Duran chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Nusat Del Valle Duran Perez, in arte Delia Duran, è una modella e attrice di 31 anni. Lei è nata nel 1988 a Marida, in Venezuela, ed è altra 170 centimetri circa. Dopo aver preso il diploma continua a studiare e si dedica al marketing e alla recitazione.

La 31enne si definisce una persona determinata, semplice, sicura di se e che sta bene con se stessa. Tutta la sua famiglia si trova in Venezuela e quando può li va a trovare, lei vive a Milano. Delia è una grande appassionata di fitness, ama prendersi cura del proprio corpo e tenersi i forma.

Nome: Nusat Del Valle Duran Perez

Nome d’arte: Delia Duran

Età: 31 anni

Data di nascita: 1988

Luogo di nascita: Merida (Venezuela)

Titolo di studio: Diploma

Professione: Modella, Attrice

Altezza: 170 cm

Account social: Instagram

Delia Duran: Instagram

Delia Duran è molto attiva sui social, o meglio su Instagram. Il suo profilo ufficiale vanta 115mila followers e circa 300 post. È solita condividere selfie e scatti fotografici nei quali si mostra in tutta la sua bellezza tuttavia sono presenti anche foto in compagnia del suo fidanzato e scatti insieme ad amici e colleghi. Sul web è possibile trovare numerose fanpage e profili falsi ma il suo account ufficiale è questo qui.

La modella non ha un profilo attivo su Facebook e Twitter di conseguenza gli account che troverete sul web sono tutti profili falsi.

Delia Duran: vita privata

Sulle relazioni di Delia Duran sappiamo davvero poco infatti prima della sua relazione con Alex Belli sulla sua vita sentimentale si sapeva ben poco. I due si conoscono nel 2017 sul set di di “Furore – capitolo secondo” e tra i due scatta qualcosa infatti nell’ottobre del 2018 i due annunciano di stare insieme.

La loro relazione fin da subito ha fatto molto discutere, infatti Belli era sposato con la bella Katarina Raniakova. Dopo alcuni anni di matrimonio, però, i due si lasciano e poco più tardi l’attore viene paparazzato con un’altra modella molto affascinante, Mila Suarez (conosciuta come la “Belen di Parma”).

Alex e Mila si legano molto e hanno una relazione passionale che però termina improvvisamente. La Suarez aveva anche accusato Belli trascorrete troppe notti fuori nelle ultime settimane della loro relazione: questa stessa accusa era stata avanzata anche dall’ex moglie di lui. Dopo la rottura tra con Mila, Alex e Delia ufficializzano la loro storia d’amore.

Delia Duran: carriera

Delia Duran studia marketing, infatti le sarebbe piaciuto diventare manager ma la sua vita ha preso una strada diversa ed ha deciso di dedicarsi alla sua grande passione: “È una cosa che avevo dentro sin da bimba. Infatti quando ero più piccola ho girato alcune soap opera in Venezuela… Era destino! Naturalmente sto continuando a studiare recitazione perché credo che nella vita bisogna sempre crescere e migliorarsi e mai smettere di imparare”.

Successivamente si trasferisce in Italia ed inizia a lavorare come modella e indossatrice. Tuttavia un giorno grazie ad un’amico viene a sapere di un provino per Il bello delle donne..alcuni anni dopoe, in seguito a varie fasi, viene scelta per interpretare Elena nel 2017. Ha così inizio la sua carriera di attrice in Italia. Successivamente la troviamo in L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo nel ruolo di Michea e nel 2018 è in Furore – Capitolo secondo. Nello stesso hanno è stata valletta a CR4 – La Repubblica delle Donne, programma di Piero Chiambretti.

Nel 2019 partecipa a Temptation Island Vip, insieme alla usa compagno Alex Belli.

