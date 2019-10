Alex Belli chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Alessandro Gabelli, in arte Alex Belli è un modello e attore di 36 anni. Lui è nato il 22 dicembre 1982 a Parma sotto il segno del Capricorno, è alto 188 centimetri e pesa circa 78 kg. Dopo aver preso il diploma presso un istituto tecnico di geometra decide di frequentare il conservatorio per perfezionarsi e studiare pianoforte.

In seguito decide di trasferirsi a Milano e qui inizia a lavorare come modello, strada che in futuro gli porterà molto successo. I suoi genitori possedevano un allevamento di cavalli, infatti il suo sport preferito è l’equitazione.

Alex Belli: Instagram

Alex Belli è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram è seguito da 333mila followers e conta oltre 2,3mila follower, ama condividere selfie, foto con la sua compagnia, scatti che riguardano il suo lavoro ma anche foto insieme ad amici e parenti. Sul web è possibile trovare tantissime fanpage ma il suo account ufficiale è questo qui.

L’attore ha un profilo su Facebook, qui è seguito da 410mila followers ed è solito condividere scatti fotografici in cui si mostra in tutta la sua bellezza, vi lasciamo il link del suo profilo qui. Su Twitter invece è seguito da 13,4mila followers e conta oltre 3,1mila followers, il suo account ufficiale è questo. Infine ha un sito web: www.alexbelli.it

Alex Belli: vita privata

Per quanto la vita privata di Alex Belli sappiamo che nel 2013 si è sposato con Katarina Raniakova ai Caraibi. I due si sono conosciuti nello showroom di Roberto Cavalli e sono stati insieme per sei anni, successivamente sono convolati a nozze pero nel 2017 la loro relazione termina con il divorzio.

Dopo la fine della loro relazione la sua ex moglie è stata ospitata in diversi programmi televisivi dove ha raccontato che Alex l’ha tradita e l’ha lasciata senza alcun motivo apparente. Lo stesso attore aveva ammesso a Vanity Fair: “Sì, l’ho tradita. Ma nel dire la verità, ripeto nel liberarmi di questa piccola cosa, che evidentemente appassiona così tanto, voglio spiegare che questo è già stato superato nel rapporto con Katarina”.Successivamente partecipa all’Isola dei Famosi e in quello stesso periodo Noemi Addabbo confessa di essere stata per anni l’amante di Belli, nonostante lui fosse sposato. Nel 2019 l’ex moglie, forse in un’impeto di rabbia, ha rivelato attraverso una storia su Instagram, che l’attore non può avere figli.

Dopo la fine del suo matrimonio ritrova l’amore insieme a Mila Suarez, una modella di origini marocchine famosa per aver partecipato a Uomini e Donne ed al Grande Fratello 16. Tra loro due è scatta subito la scintilla ed deciso di rendere di dominio pubblico la loro relazione attraverso delle immagini bollenti realizzate durante una vacanza alle Maldive.

Lui in un’intervista per Nuovo Tv ha ammesso: “Ho ritrovato il sorriso con questa ragazza favolosa. È stato un fulmine a ciel sereno. La vita con lei è talmente bella che ogni giorno è una scoperta”. Ma anche questa relazione Naufraga, nel giro di un’anno: “Sono dovuta scappare in Marocco perché lui mi ha violentato psicologicamente, che è ancora peggio che uno schiaffo”. Dopo che i due si sono lasciati anche lei ha accusato l’attore di averla tradita.

Nel 2018 conosce sul set di Furore 2 l’attrice e modella venezuelana Delia Duran. La ragazza ha una lite furibonda con l’ex di lui, Mila, in diretta nazionale su Canale 5 poiché ha scelto di rispondere alle accuse di quest’ultima.

Alex Belli: carriera

Alex Belli inizia a lavorare come modello, sfilando in varie città del mondo come Parigi, Londra, Milano e New York per alcuni dei marchi più famosi (Armani e tanti altri). Nel 2007 prende parte allo spettacolo teatrale La surprise de l’amour.

Per lui il grande successo arriva nel 2010 quando viene scelto per recitare nella famosissima serie italiana Centovetrine nel ruolo del bellissimo ingegnere Jacopo Castelli, resterà nel cast fino al 2015. Nel 2012 partecipa a Ballando sotto le stelle, storico programma della Rai condotto tutt’ora da Milly Carlucci, e l’anno successivo lo troviamo in Un’insolita vendemmia.

Nel 2015 partecipa all’Isola dei Famosi, nel corso del programma viene particolarmente apprezzato infatti arriva in semifinale. Sempre nel 2015 lo troviamo a Caduta libera! e Detto Fatto Night. Nel frattempo recita in “Sacrificio d’amore” e in “Furore – il vento della speranza 2”

Due anni più tardi riveste il ruolo di giudice nella seconda edizione di Selfie – Le cose cambiano e nel 2018 prende parte al musical Men in Italy: the musical fashion show. Alex Belli è anche un esperto fotografo e possiede una propria attività la Axb Studio che si dedica alla creazione di campagne pubblicitarie per le aziende.

Nel 2019 partecipa a Temptation Island Vip, insieme alla usa compagna Delia Duran.

