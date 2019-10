Serena Enardu e Pago, dopo la rottura a Temptation Island Vip 2019 tornano sui social e le reazioni sono totalmente diverse.

Serena Enardu e Pago tornano sui social dopo essersi lasciati al termine del falò di confronto avvenuto nell’ultima puntata di Temptation Island Vip 2019. Le reazioni dei due sono state totalmente opposte anche se entrambi, almeno per il momento, non hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo.

Serena Enardu e Pago: il ritorno su Instagram scatena i commenti dei fan

Non sono riusciti a tornare insieme al termine di un percorso complicato che ha portato Serena Enardu e Pago ad allontanarsi al punto da dirsi addio dopo quasi sette anni d’amore. A prendere la drastica decisione è stata Serena che, tuttavia, non è riuscita a guardare negli occhi il cantante per dirgli la verità. Rimasta sola con Alessia Marcuzzi ha poi spiegato di non amare Pago come vorrebbe lui ma di provare per lui un bene infinito. Una storia, dunque, che, forse, come ha scritto Gabriele Parpiglia su Instagram, era già finita prima di Temptation island Vip. Per entrambi, da oggi, comincia un nuovo percorso e sui social mostrano già i primi segnali della nuova vita.

Serena Enardu, su Instagram, si mostra serena e sorridente accanto alla sorella Elga e al figlio Tommy tra le cui braccia si è rifugiata per dimenticare il dolore per la fine di una storia importante. Pago, invece, è tornato sui social solo poche ore fa mostrandosi, in alcune storie, con un’aria cupa e triste. Il ritorno sui social di entrambi ha provocato anche la reazione dei fans che, sotto l’ultima foto pubblicata da Pago insieme al figlio, scrivono: “Sei un gran signore e troverai sicuramente la persona giusta per te”, “Mi piangeva il cuore ieri..”, “Pago forza. Che non hai perso nulla”, “Un esempio per tanti Uomini che scambiano l’Amore per possesso!! Troverai di meglio, sicuramente!!”.

