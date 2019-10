La storia di Serena Enardu e Pago ha colpito non solo i fan di Temptation Island vip ma tutti gli innamorati. A sottolinearlo il giornalista Gabriele Parpiglia che ha dedicato un lungo post alla Enardu sul suo account Instagram.

La storia che forse ha più coinvolto gli spettatori di ‘Temptation Island Vip’ è stata senza dubbio quella tra Serena Enardu, ex tronista di Uomini e donne ed il cantante Pago, questo perché maledettamente vera, fatta di problematiche che milioni di coppie si trovano ad affrontare ogni giorno. L’amore, quello vero, quello durato quasi 7 anni, si è spento, ma non durante il programma, per Serena è accaduto piano piano e Gabriele Parpiglia, ha voluto dedicare lei un post davvero molto speciale.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Gabriele Pippo perdona Silvia Tirado: “Perché mi hai fatto soffrire?”

Mentre Serena, è passata all’occhio delle telecamere, come la ragazza leggera e traditrice di un compagno sempre ‘retto’ ed innamorato, Il giornalista ha voluto mettere in luce una realtà molto importante, l’amore non è sofferenza, e questo Serena lo ha capito proprio conoscendo la serenità all’interno del programma televisivo.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria gossip, clicca qui!

Serena Enardu, il bellissimo posto dedicatole da Gabriele Parpiglia su Instagram

Era il 26 Agosto quando il giornalista Gabriele Parpiglia scattò la foto con Serena Enardu e lui sottolinea, qualcosa gli suggeriva che la storia con il cantante Pago sarebbe finita molto presto:

“Quando avevo scelto di fare la foto con #serenaenardu c’era un sentore che mi diceva: che la storia con #pago sarebbe finita… bene. Avete capito: bene. Ora riavvolgete il nastro e tornate alla penultima puntata. C’è un passaggio che non può essere dimenticato: • #pago dice a #serena ‘TI AMÒ’

• #serena risponde ‘PRIMA DICI CHE SONO UNA MERDA POI DICI CHE MI AMI!’• •

•• #pago risponde: ‘TI AMO ANCHE SE SEI UNA MERDA’ • •

Qui la storia, la loro storia, tutte le storie d’amore toccherebbero un punto di non ritorno. L’amore non è sopportazione. L’amore non è trascinarsi. L’amore non è abitudine. L’amore non è tutto questo. Tra #pago e #serena la storia era già finita quando lei lo aspettava in auto, in aeroporto, e invece di correre e baciarlo in bocca fuori dagli arrivi, stava al telefono. Quando il desiderio era diventato apatia pura. Quando i progetti sono andati a puttane. Solo che c’è una differenza: #pago (un SIGNORE, sia chiaro) aveva capito ma non voleva spezzare la routine del SUO di amore. #serena (che ha sbagliato nei modi ma quei modi erano necessari per capire) dentro se stessa, sapeva che sarebbe finita. L’amore non è costrizione. L’amore non è restrizione. #pago ha sbattuto, si è alzato, ed è andato via. #serena credo che con la testa sia ancora ferma su quel tronco, a pensare come la sua storia di salvataggio è diventata… il Titanic. Di certo c’è che la visione di questo doppio amore,credo abbia aiutato tutti noi. Gli innamorati. Chi vive una crisi. Chi si è rispecchiato in una sola parola tra i due. Parole, lacrime, dolore; un falò straziante, devastante dove però hanno vinto , ahimè soffrendo, entrambi. Perché è nella separazione che si vede il vero amore. Lasciarsi andare, rispettare: anche questo è AMORE. Ps: non so come andrà a finire la loro vita sentimentale Gli auguro il meglio. Magari un giorno il tempo del cuore ribusserà alla loro porta. Magari no. Di certo hanno avuto il coraggio di mostrarsi nudi con le loro debolezze. #temptationislandvip ps: la coppia già lo scorso anno ha cercato questo viaggio. La crisi era già in corso… #verità e il mio discorso è molto ‘alto’ dedicato a chi soffre,a chi ama.Ma amare non vuol dire soffrire”

Parole piene di comprensione per Serena e che tutte le donne imbrigliate in una relazione che non le coinvolge più sottoscriverebbero. Grazie a Serena e Pago che ci hanno mostrato le loro fragilità ed il coraggio di ‘farla finita’ anche se con tanto dolore.

->>>PER VEDERE IL POST DI GABRIELE PARPIGLIA SU INSTAGRAM CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE: Serena Enardu incontra il single Alessandro: è finita con Pago

LEGGI ANCHE: Tempation Island Vip: tra Alex e Delia trionfa l’amore

LEGGI ANCHE: Alex Belli tradito da Delia Duran? L’ironica reazione di Mila Suarez