Cucina sana: polpette light di melanzane-VIDEO

Delle gustose polpette di melanzane light e semplici da preparare. Un piatto che conquisterà tutti al primo assaggio ma con pochissime calorie.

Un secondo piatto gustoso e che sarà perfetto per tutta la famiglia, le polpette di melanzane light, con soltanto 20 calorie per polpetta. Una ricetta davvero semplice da fare e che potrà anche essere preparata ed essere congelata, per avere sempre a portata di piatto un pranzo o una cena.

Scopriamo come preparare le polpette di melanzane, gli ingredienti ed il procedimento della ricetta.

Come preparare le polpette light di melanzane, il video tutorial

Per preparare le polpette di melanzana, avrete bisogno di:

2 melanzane (circa 600 grammi di polpa)

1/2 cipolla

sale quanto basta

prezzemolo a piacere

aglio e pepe a piacere

80 grammi di fette biscottare integrali frullate

50 grammi di albume

Dopo aver sbucciato e tagliato le melanzane a cubetti, si dovranno cuocere assieme al sale, all’aglio e al prezzemolo. La cottura dovrà essere completa e le melanzane dovranno essere piuttosto asciutte. Poi si frulleranno e vi si aggiungeranno l’albume ed il pan grattato. Con le mani bagnate si formeranno delle polpette da cuocere sulla padella bollente. Queste melanzane non prevedono l’utilizzo di grassi, ne oli vegetali per questo saranno perfette per chi segue un regime alimentare controllato. Non vi resta che seguire il video tutorial!

