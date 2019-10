Alessia Marcuzzi saluta Temptation Island Vip con un ultimo gesto: “non dimenticherò mai le emozioni e gli sguardi”, scrive la conduttrice sui social.

Alessia Marcuzzi ha concluso egregiamente la sua avvenura come conduttrice di Temptation Island Vip 2019. Con eleganze e in punta di piedi è entrata nelle vite delle coppie raccogliendo le loro emozioni, ma soprattutto, le loro lacrime. Prima di congedarsi e tornare alla propria vita, inoltre, Alessia ha compiuto un ultimo gesto che ha condiviso sui social scatenando i commenti dei fans.

Alessia Marcuzzi spegne il falò e ringrazia Temptation Island Vip 2019: “non dimenticherò mai ogni sguardo”

Alessia Marcuzzi ha avuto il compito di spegnere il falò dopo il confronto di Gabriele Pippo e Silvia Tirado che hanno deciso di tornare a casa insieme. Diversamente da Serena Enardu e Pago che si sono lasciati non essendo riusciti a superare la crisi che li ha investiti all’interno del villaggio, Gabriele e Silvia così come Alex Belli e Delia Duran hanno avuto un lieto fine. Alessia, con il cuore pieno di emozioni, ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con lei, in particolare Maria De Filippi che l’ha voluta al timone del programma.

“Il mio ultimo falò😢❤️

Quante emozioni condivise con tutti…non le dimentichero’ mai, neanche uno sguardo andra’ via dalla mia testa e dal mio cuore. Grazie a questa meravigliosa squadra (che poi e’ un po’ una famiglia) di temptation island perche’ il successo di un programma è sempre il successo di tutto il gruppo.

Grazie Raffaella Mennoia Fabio Pastrello e tutti quelli che hanno lavorato con me e per TIV con grande passione 24 ore su 24! Siete stupendi. TUTTI. Grazie Maria… tu me l’avevi detto”.



Alle parole della Marcuzzi hanno risposto in massa i fans che si sono complimentati per il modo con cui ha saputo gestire anche i momenti più complicati.

“Come sempre hai dimostrato di essere una bella persona…perché in realtà lo sei veramente .Hai la capacità di entrare nella vita degli altri senza mai essere invadente! Questa è una grande dote,un pregio stupendo! Ancora complimenti”, “sei stata splendida”, “Alessia ti seguo da sempre ed è così che ho scelto il nome d mia figlia ammirando la tua bellezza, la tua semplicità e la tua bravura… Complimenti”.

