Giovanni Conversano commenta l’ultima puntata di Temptation Island Vip 2019 e lancia un’ultima frecciatina all’ex fidanzata Serena Enardu.

Giovanni Conversano lancia un’ultima frecciatina a Serena Enardu in occasione dell’ultima puntata di Temptation Island Vip 2019. Conversano così si è lasciato andare ad un ultimo commento nei confronti dell’ex fidanzata. Pur non facendo alcun riferimento a Serena, i fan hanno immediatamente colto la sua frecciatina.

Giovanni Conversano commenta Temptation Island Vip e lancia una frecciatina a Serena Enardu

Giovanni Conversano ha seguito tutto il percorso di Serena Enardu a Temptation Island Vip lanciando frecciatine all’ex fidanzata. Al termine dell’ultima puntata, Serena Enardu e Pago si sono lasciati e Giovanni si è lasciato andare ad una frecciatina. Su Instagram, infatti, ha condiviso una storia in cui si legge: “chi nasce rotondo non può morire quadrato”.

Non è la prima volta che Giovanni si lascia andare a dichiarazioni su Serena Enardu. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, infatti, l’ex tronista si è scagliato contro Serena e la sorella Elga.

“Per anni hanno vissuto della mia luce riflessa e ora tornano a parlare della mia storia con lei per spostare l’attenzione su di me, distogliendola da quello che la mia ex fidanzata sta facendo a Temptation Island Vip. Non ho bisogno di farmi pubblicità: oggi sono un uomo realizzato e sereno, ho le mie tre aziende da gestire e una bella famiglia. Lei, invece, non so nemmeno di cosa viva…”, ha spiegato l’ex tronista.

Tornando al periodo della storia con Serena, inoltre, Conversano ha aggiunto: “Dopo tutti questi anni i nodi vengono finalmente al pettine. Quando la gente mi chiede che cosa pensi di lei, rispondo che è la donna che è sempre stata. Quando stavamo insieme mi ha fatto passare per un demonio assetato di popolarità mentre lei sì atteggiava a santarellina. Sono sempre stato un uomo molto concreto e ho sempre saputo che il successo e la popolarità sono un qualcosa di effimero e che sarebbero potuto finire da un momento all’altro”.

Contro Giovanni Conversano, mentre Serena era ancora nel villaggio di Temptation Island, si è scagliato Tommy, il figlio della Enardu. Ora che è tornata alla propria vita, Serena replicherà all’ex fidanzato?

