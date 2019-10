La madre di Lucas Peracchi attacca Eva Henger: “avevi detto che l’avresti rovinato”. Continua la querelle tra la fidanzato e la mamma di Mercedesz.

La madre di Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz Henger, attacca Eva Henger che, nel salotto di Domenica Live, è tornata a puntare il dito contro il compagno della figlia che non sente da mesi.

La madre di Lucas Peracchi contro Eva Henger: “mi hai detto che l’avresti rovinato”

Eva Henger, con il figlio Riccardino, è stata ospite della puntata di Domenica Live del 20 ottobre. Ai microfoni di Barbara D’Urso, Eva Henger ha testo la mano a Lucas Peracchi sperando di poter recuperare il rapporto con la figlia Mercedesz che non sente e vede da mesi come ha spiegato anche Riccardo. Contro Eva Henger, tuttavia, si è scagliata anche la madre di Lucas Peracchi che ha difeso il figlio rivelando un retroscena sulla Henger.

“Difendo mio figlio e racconto la mia verità. Io ho parlato con Eva il 22 Agosto. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Lei mi diceva di aver ricevuto un brutto messaggio di insulti da parte di Lucas e lei era arrabbiata. Mi diceva di non volere le scuse di Lucas e non voleva vederlo. Le ho consigliato di fare la pace, mentre lei mi ha risposto di volerlo denunciare per quei messaggi e non violenza. Dopo un mese mi ritrovo a leggere che mio figlio ha menato la sua fidanzata. Eva è contro di lui, non sapeva come fare a colpirlo e fargli del male. Avevi detto che l’avresti rovinato. Hai detto delle cose vergognose“, ha detto la mamma di Lucas.

La replica di Eva che ha lanciato accuse pesantissime a Lucas Peracchi è arrivata dal salotto di Domenica Live:

“E’ vera solo una parte di ciò che ha detto. Ciò che non è vero è che io non ho mai detto a lei di voler rovinare suo figlio, anche perché lei ha detto che si trattava di una chiacchierata amichevole. Poteva mai essere amichevole se io volevo minacciare suo figlio? E’ una contraddizione. La lite tra me e Lucas è successo prima. Io dei messaggi li ho mostrati alla madre e lei piangeva al telefono scusandosi. Mi ha detto di farmi chiamare e io gli ho detto che avrei voluto aspettare del tempo. Ho ricevuto altri messaggi e ho detto lei che se suo figlio avesse continuato l’avrei denunciato. Non sono mai andata a denunciarlo”.

LEGGI ANCHE:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI