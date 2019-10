Eva Henger a Domenica live tende la mano a Lucas e Mercedes

Eva Henger si difende dalla accuse delle due ultime settimane di Lucas e Mercedes, continua a dare la sua versione e dichiara di essere pronta a fare la pace con la figlia.

Dopo due settimane nelle quali abbiamo visto le accuse di Mercedes Henger e Lucas contro Eva Hengher, oggi la parola passa a lei che racconta la sua versione. E questa volta è accompagnata dal figlio Riccardo che conferma le sue parole.

La D’Urso prima mostra le immagini della sorella, che accusa la madre e dichiara che il fratello è completamente succube della madre. Riccardo continua a dire che Mercedes è completamente plagiata dal fidanzato, perché pende completamente dalle sue labbra e fa ogni cosa che dice Lucas.

Si parla poi delle frasi dell’ex tronista che l’ha accusata di di essere una torturatrice di animali, Così si parla di Bricciola, il cane di Eva che ora tengono Mercedes e Lucas. E il veterinario ha confermato che il cane era denutrito e inavvicinabile, ma che ora sta meglio.

Eva si difende dicendo che lei non ha mai trattato male gli animali. La colpa è di Mercedes che ogni volta che si stufa di un cane lo lascia o lo regala. Eva è convinta che il cane non fosse affatto denutrito ma che quando lei lo ha preso probabilmente sentiva la mancanza di sua figlia piccola e quindi ha smesso di mangiare.

Eva tende la mano a Mercedes e Lucas, lei è pronta alla pace

Per confermare il fatto che non è vero che lei non vuole parlare con Lucas, appena il ragazzo ha sbloccato la ex pornostar su Whatsapp ha provato per 4 volte a chiamarlo. Ma tutte le volte lui ha staccato il telefono dando la conferma della teoria di Eva.

Vengono intervistati anche il fratello e la madre di Eva Henger e tutti confermano quanto Eva stia male per la situazione. L’unica cosa che vogliono è che torni la pace in famiglia.

Eva si commuove vedendo la madre piangere e dichiara di essere dispostissima a un chiarimento. Lei è anche pronta a accettare Lucas se lui è cambiato, vuole solo la pace nella sua famiglia .

A parlare è anche la mamma di Lucas pronta a difendere il figlio convinta che Eva faccia tutto solo per rovinare il figlio dopo una lite con il giovane. Si conclude l’intervista con Eva pronta a fare la pace con la figlia. Vedremo se la prossima settimana assisteremo a questa tanto attesa svolta.

