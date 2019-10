Eva Henger si lascia andare ad un doloroso sfogo sul suo Instagram Stories: “Le cose belle finiscono?” Che sia riferito a Mercedesz?

In questi giorni Eva Henger sta affrontando un periodo difficile a causa della lite avuta con la figlia Mercedesz. Tutto è nato quando l’ex pornostar ha accusato Lucas Peracchi di aver alzato le mani sulla sua fidanzata. Queste affermazioni hanno creato molto gossip intorno alla famiglia e tantissimi giornali di cronaca femminile ne hanno parlato.

Solo ieri, dopo settimane di silenzio, Mercedesz ha risposto alle accuse di sua madre durante l’ospitata a Domenica Live: “Lucas non gli sta simpatico ed è evidente. Non è vero niente. Lui non mi mena. L’unica cosa adesso è che io passo per una sottomessa, abbindolata, mentre lui per un violento. E’ una cosa bruttissima”

Poi rivolgendosi direttamente alla madre, ha aggiunto – “Non hai cercato assolutamente di contattarmi. Solo dopo Domenica Live ci hai provato e mi hai minacciato. Hai visto le mie stories su Instagram, potevi contattarmi anche lì, ma non l’hai fatto. Mi dispiace, per qualsiasi altra veste, per parlare di qualsiasi altro argomento, ci sono, ma adesso basta. Vorrei una spiegazione seria per quello che mi hai fatto. Non ne voglio sapere, può buttarmi addosso qualsiasi cosa. Spero di risolvere, me lo ha detto anche Lucas, che a dispetto di tutto vuole che risolviamo”.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Eva Henger: il toccante messaggio su Instagram

Eva Henger ha risposto subito e duramente, attraverso i social, a Mercedesz. Tuttavia sembra che adesso si sia pentita. Infatti poche ore fa ha condizionato sulle sue IG Stories una foto in cui si mostra immersa nel verde con il volto illuminato dal sole, il tutto accompagnato dalla scritta: “You…#Mylittlesushine” (Tu… il mio piccolo raggio di sole).

Pochi minuti dopo ha scritto un pensiero che fa trasparire una vena di dolore: “Incredibile come possono cambiare le cose in un attimo. Non hai tempo nemmeno di realizzare e la tua vita travolta dai sentimenti contrastanti e senza spiegazione ti ritrovi in un mare di dolore. Le certezze che ha costruito gelosamente nel cuore svaniscono e anche le cose belle finiscono”. La frase sarà riferita a Mercedesz o a qualcun altro?

Leggi anche

>>> Sara Tommasi e l’appello d’aiuto a Barbara D’Urso – VIDEO

>>> Mihajlovic, la figlia Victorija: “Ti amerei comunque, anche se non fossi mio padre”

>>> “Joker” conquista tutti, Phillips pensa al sequel

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI