Eva Henger è una ex attrice a luci rosse e conduttrice di 46 anni. Lei è nata il 2 novembre 1972 a Győr, in Ungheria, sotto il segno dello Scorpione, è alta 178 centimetri e pesa circa 54 kg. Suo padre è un direttore di conservatorio, mentre sua mamma è una ballerina di danza classica.

Purtroppo i loro genitori, quando lei era molto piccola, si sono separati e questo l’ha portata ad affrontare una situazione molto difficile. In tutto ciò bisogna anche considerare che il padre si è sposato cinque volte dai quali sono nati otto figli.

Dopo aver terminato la scuola inizia subito a lavorare, lei fa l’infermiera ma contemporaneamente partecipa ad numerosi corsi di bellezza fin quando non decide di trasferirsi in Italia, qui inizierà la sua carriera grazie alla collaborazione con il regista Riccardo Schicchi. Scopriamo qualcosa di più su di lei e sulla sua vita privata.

Eva Henger: Instagram

Eva Henger è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 605mila persone e conta oltre 1600 post. Ama condividere principalmente selfie, shooting fotografici, foto insieme alla sua famiglia e i suoi amici. Sono presenti anche scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Sui social è possibile trovare numerose fanpage ma il suo account ufficiale è questo qui.

La 46enne ha un profilo attivo anche su Facebook, è seguita da 57mila persone e ama condividere principalmente shooting fotografici e selfie, la potete seguire qui. Mentre su Twitter è seguita da 188mila followers e conta oltre 12,7mila tweet, condivide foto e video in cui ama mostrare tutte le forme del suo corpo: potete trovare il suo account qui.

Eva Henger: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Eva Henger sappiamo che negli anni 90 ha una relazione con il regista Riccardo Schicchi. I due si trovano bene insieme e quindi decidono di convolare a nozze nel 1994: dalla loro unione sono nati due figli, Mercedesz nata nel ‘91 e Riccardo, nel ‘95. Successivamente i due divorziano e nel 2012 lei annuncia la morte del suo ex marito, è stato vicino a lui fino al giorno della sua morte.

Nel 2013 la Henger si sposa per la seconda volta con Massimiliano Caroletti. La coppia insieme ha avuto una bellissima bambina: lei si chiama Jennifer ed è nata a Roma nel 2009. Nel 2019 decidono di rinnovare le loro promesse matrimoniali alle Maldive.

Eva Henger: il canna-gate e la diatriba con monte

Eva Henger e Francesco Monte sono stati due concorrenti dell’isola dei famosi 2018. Nel corso del programma i due hanno avuto una brutta lite infatti se ricordate bene Eva Henger accuso Francesco Monte di aver acquistato e fumato marijuana durante la sua permanenza in hotel prima di sbarcare sull’isola.

Il tutto in poco tempo si è trasformato in un caso mediatico anche se lui aveva negato di averne fatto uso:“Sono un ragazzo di 29 anni, vengo da una famiglia per bene dalla quale grazie a Dio ho avuto una buonissima educazione e mi è stato insegnato che il rispetto reciproco è una delle cose più importanti. Io non getterò fango addosso a nessuno, ma chi mi accusa dovrà rispondere a un magistrato nelle sedi opportune.”

Lei dal canto sua ha ammesso: “Mi è stato suggerito di andare tranquillamente avanti e di dire tutto in diretta. La situazione che ho vissuto sull’Isola per quattro giorni bisognerebbe viverla per capire il disagio e tutto il resto che ho subito, non parlando poi del pericolo che abbiamo rischiato.”

Eva Henger: carriera

Eva Henger a soli 17 anni vince il concorso Miss Teen Ungheria 1989 e nello stesso periodo decide di trasferirsi in Italia. Qui, grazi all’aiuto di Riccardo Schicchi, inizia a recitare in alcuni film per adulti. Lei prenderà parte a circa 20 film a osé tuttavia Eva afferma di averne girati solo quattro.

Nel 2001 appare in tv grazie alla conduzione delle ultime puntate di Convenscion su Rai 2 mentre nel 2002 affianca Natasha Stefanenko in Super Convenscion a Colori. Nel 2005 partecipa al suo primo reality show, La Talpa, qui si fa molto apprezzare ma viene eliminata durante la semifinale.Nello stesso anno inizia a condurre Paperissima Sprint insieme al Gabibbo.

Nel 2007 partecipa alla trasmissione Azzardo condotta da Alessandro Cecchi Paone e l’anno successivo la vediamo nei film Torno a vivere da solo e Guardando le stelle. Nel 2012 conduce Pescati dalla rete e dal 2009 ad oggi è una degli ospiti fissi/opinionisti di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. Nel 2018 partecipa all’Isola dei Famosi, programmi condotto da Alessia Marcuzzi.

