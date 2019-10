Negli studi di Domenica Live arriva Mercedes Henger che vuole rispondere alle accuse della madre. Ma prima di iniziare a parlare sembra avere un attacco di panico

A Domenica Live arriva Mercedes Henger per rispondere alle accuse della madre Eva Henger. La giovane appena entrata in studio ha subito un attacco di panico. In studio Mercedes ha uno sguardo perso nel vuoto e trema. Infatti la conduttrice chiede più volte alla giovane se non se la sente di fare l’intervista o se vuole del tempo. Ma Mercedes decide di continuare l’intervista.

Subito deve vedere il video in cui vengono mostrate le accuse di Eva nei confronti di Lucas, e la giovane sembra calmarsi. Mercedes dice di essere molto arrabbiata con la madre ma di non aver nessuna intenzione di accusarla di qualcosa perché non fa parte del suo carattere.

La prima cosa che ci tiene a precisare Mercedes è che Lucas non la picchia. Lei vuole assicurare tutti di non essere plagiata psicologicamente e che tutti i suoi amici lo sanno.

Mercedes Henger difende Lucas e attacca la madre

Mercedes chiede alla D’Urso visto che lei la conosce. Potrebbe mai stare con una persona che la picchia? La conduttrice sembra però credere alle parole di Eva in base agli sms che Eva le ha mandato.

Mercedes dice di non aver mai bloccato sua madre e si chiede perché la donna stia facendo tutto questo, non se ne capacita assolutamente. La Henger dichiara di aver perdonato molte cose a Lucas ma possono essere state cavolate social, mai botte.

Mercedes non capisce perché sua madre faccia tutto questo e le spiace che Lucas sia accusato di cose gravissime senza un reale motivo. L’ex tronista avrebbe anche chiesto scusa a Eva Henger per alcune cose ma lei non le ha mai accettate. Così ha accresciuto la rabbia nei suoi confronti.

Mercedes chiede ora alla madre una spiegazione di tutto questo, perché lei prima di tutta questa situazione era felice. La ragazza dice che non parlerà mai più di questa cosa, che non vorrà più essere tirata in mezzo in una situazione del genere.

La speranza della D’Urso e di tutti è che le due facciano pace. Ma siamo certi che arriverà presto la risposta di Eva.

