Tina Cipollari svela: “Ecco cosa dice Gemma a telecamere spente”

Tina Cipollari, intervistata dal settimanale Nuovo, svela il comportamento di Gemma Galgani a telecamere spente

La lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sembra davvero impossibile da terminare. Infatti, anche in questa nuova edizione di Uomini e Donne, l’opinionista del dating show non sopporta per niente la presenza della dama torinese.

Da anni assistiamo alle loro liti e agli scherzi che Tina fa continuamente a Gemma. Una situazione diventata quasi ingestibile e che ormai i telespettatori da casa iniziano a non sopportare più. In tanti, infatti, criticano l’atteggiamento aggressivo della Cipollari definendolo come bullismo. Ma, stando a quanto dichiarato dall’opinionista, non è l’unica a comportarsi male.

Al settimanale Nuovo, Tina ha spiegato che a telecamere spente, Gemma gliene fa di tutti i colori: “Non mi interessa la pace, perché tanto non diventerà mai una amica. Da casa tante cose non si vedono, perché lei a telecamere spente me ne fa e me ne dice di tutti i colori. Si merita ciò che ha. Dice che sono una cicciona, che sono grassa e che lei ha un fisico invidiabile. Questa è la verità.”

Poi aggiunge: “Non penso che la magrezza sia sinonimo di bellezza. Preferisco donne con qualche chilo in più, ma sensuali e carismatiche, piuttosto che Gemma, che non ha nulla di speciale. Conta la bellezza dell’anima e lei è talmente torbida che non è bella né dentro né fuori.”

Tina Cipollari: non potrà mai andare d’accordo con Gemma Galgani

Sembra quindi che la pace tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sia impossibile da raggiungere. Inoltre durante l’intervista ha svelato il motivo della loro incompatibilità. Sembra infatti che l’origine del conflitto tra le due protagoniste del pomeriggio di Canale 5 si può ricollegare alle loro differenze caratteriali: “Non ci sopportiamo perché siamo due donne completamente diverse”.

Poi ha concluso spiegando anche cosa cosa non apprezza del suo comportamento: “Non condivido il suo modo di fare con gli uomini: è giusto che una donna a quell’età si rimetta in gioco, ma con eleganza, non correndo loro dietro piangendo”.

