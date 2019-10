Mercedesz Henger chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Mercedesz Henger è un’attrice di 27 anni. Lei è nata il 18 agosto 1991 a Roma sotto il segno del Leone, è lata 177 centimetri e pesa circa 65 kg. I suoi genitori sono il defunto regista Riccardo Schicchi e la showgirl e attrice Eva Henger. Ha due fratelli Riccardino, che ha 23 anni, e Jennifer di 10 anni (quest’ultima sua madre l’ha avuta con Massimiliano Caroletti)

La 27 ha frequentato la scuola internazionale di San Giorgio della Capitale e in seguito ha decido di proseguire gli studi. Per questa ragione si trasferisce in Inghilterra e si iscrive all’università. In un’intervista ha raccontato di essere stata vittima di bullismo quando era più piccola: “Quando sono cresciuta, sono cominciati i pregiudizi, il bullismo. Anche se ho sempre saputo comportarmi. Agli insulti non rispondevo e di certe persone me ne fregavo. Ancora oggi è così: se qualcuno ha dei pregiudizi è perché non mi conosce. E non conosce mia madre.”

A Vanity Fair ha svelato anche com’è iniziato tutto: “Un bambino mi chiese: “Tua madre è una pornostar?”. Io, che non ci vedevo nulla di male, risposi: “Sì. E la tua?”. È cominciato tutto da lì. Improvvisamente nessuno giocava più con me. Persino alcuni insegnanti hanno cominciato a trattarmi diversamente. Lo stesso alle medie. Per reazione, ero diventata timidissima. Balbettavo.”

Nome: Mercedesz Henger

Età: 27 anni

Data di nascita: 18 agosto 1991

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Leone

Titolo di studio: Laurea

Professione: attrice e personaggio televisivo

Altezza: 177 cm

Peso: 65 kg

Mercedesz Henger: Instagram

Mercedesz Henger è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 607mila persone e conta oltre 2100 post. Ama condividere principalmente selfie, shooting fotografici, foto insieme ai suoi amici ed al suo ragazzo. Sono presenti anche scatti che riguardano la sua vita privata e dei viaggi che ama fare. Sui social è possibile trovare numerose fanpage e profili falsi ma il suo account ufficiale è questo qui.

La 27enne ha un profilo attivo anche su Facebook, è seguita da 88mila persone e ama condividere principalmente shooting fotografici e selfie, la potete seguire qui. Mentre su Twitter è seguita da 5,8mila followers e conta solo 500 tweet, condivide per lo più frasi che rimandano al suo profilo Instagram, nonostante ciò non è molto attiva infatti il suo ultimo post risale ad aprile 2018: potete trovare il suo account qui.

Mercedesz Henger: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Mercedesz Henger sappiamo che nel 2017 conosce un ragazzo che si chiama Leonardo. I due si sono visti per la prima volta a Campo de’ Fiori a Roma, tra i due scatta fin da subito qualcosa infatti decidono di andare a convivere.

A rivelare di avere una relazione è stata proprio lei durante un’ospitata di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque dove ammette: “Sto con Leonardo da nove mesi, viviamo anche insieme a Roma e se tutto va bene ad aprile festeggeremo il nostro primo anno insieme.” Tuttavia tra i due non va a finire bene e l’anno successivo si lasciano.

A giugno del 2018 ritrova l’amore accanto a Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne. Tra i due ci sono alti e bassi infatti a febbraio del 2019 fanno intendere che la loro storia sia giunta a situazione di stallo: “Non ho bisogno di cancellare vecchie foto dal mio profilo… non ho bisogno di cancellare prove del mio passato. Ma cancello comunque te dalla mia vita. Grazie per avermi dimostrato chi sei veramente”. Tuttavia dopo qualche giorno si risolve tutto e i due tornano insieme e ora sono più felici che mai.

Mercedesz Henger: carriera

Mercedesz Henger debutta nel mondo dello spettacolo quando è molto piccola grazie al film Dance of New York con Martin Scorsese. Successivamente realizza due film insieme a sua madre Bastardi e Torno a vivere da solo di Jerry Calà.

Ma il grande passo per lei arriva nel 2016 quando partecipa al reality show di Canale 5, L’isola dei Famosi. Nel corso del programma la 27enne si fa molto apprezzare dimostrando fin da subito coraggio, tenacia e super determinazione nel fronteggiare le dure prove.

Da quel momento inizia a collezionare diverse ospitate nei vari programmi Mediaset, da Verissimo a Pomeriggio Cinque. Nel settembre del 2019 è stata al centro di numerosi gossip a causa di quanto dichiarato da sua madre che accusa Lucas di picchiare sua figlia e di averla cambiata. Accuse completamente smentite dalla diretta interessata: “Sapevo dell’antipatia che aveva nei confronti di Lucas ma una cosa del genere non me la sarei mai aspettata. Mi scuso con le persone che hanno realmente subito violenza e con tutti quelli che si sono preoccupati per me. Chiedo scusa perché in 28 anni non ho mai sentito mia madre ammettere una colpa o chiedere scusa quindi ve le do io le scuse.”

