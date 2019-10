Eva Henger, dopo le dichiarazioni fatte dalla figlia Mercedesz a Domenica Live, reagisce sui social: “dietro le galline ci vanno solo i polli”.

La reazione di Eva Henger alle accuse della figlia Mercedesz non si è fatta attendere. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni fatte da Mercedesz ai microfoni di Domenica Live, Eva Henger ha reagito pubblicando su post su Instagram. Nessun riferimento alla storia d’amore che Mercedesz sta vivendo con Lucas Peracchi, ma le parole di Eva hanno già fatto il giro del web.

Eva Henger, la reazione sui social alle accuse della figlia Mercedesz: “dietro le galline ci vanno solo i polli”

Eva Henger reagisce con ironia alle parole della figlia Mercedesz? su Instagram ha condiviso la foto che vedete qui in alto in cui si legge: “dietro le galline ci vanno solo i polli”. Cosa avrà voluto dire con queste parole? Difficile dirlo. Tuttavia, il rapporto tra Eva e Mercedesz Henger non sta attraversando un bel periodo. Alle accuse della madre Eva che si è scagliata contro il suo fidanzato, Lucas Peracchi, Mercedesz ha reagito duramente davanti alle telecamere di Domenica Live.

“Lucas non gli sta simpatico ed è evidente. Non è vero niente. Lui non mi mena. L’unica cosa adesso è che io passo per una sottomessa, abbindolata, mentre lui per un violento. E’ una cosa bruttissima” – ha detto Mercedesz che, poi, rivolgendosi direttamente alla madre Eva, ha aggiunto – “non hai cercato assolutamente di contattarmi. Solo dopo Domenica Live ci hai provato e mi hai minacciato. Hai visto le mie stories su Instagram, potevi contattarmi anche lì, ma non l’hai fatto. Mi dispiace, per qualsiasi altra veste, per parlare di qualsiasi altro argomento, ci sono, ma adesso basta. Vorrei una spiegazione seria per quello che mi hai fatto. Non ne voglio sapere, può buttarmi addosso qualsiasi cosa. Spero di risolvere, me lo ha detto anche Lucas, che a dispetto di tutto vuole che risolviamo”.

