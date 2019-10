Serena Enardu e il tentatore Alessandro Graziani si sono fidanzati dopo Temptation Island Vip? Lei vuota il sacco e racconta la verità.

Serena Enardu e il tentatore Alessandro Graziani si sono fidanzati dopo Temptation Island Vip 2019? Il feeling nato all’interno del villaggio dell’amore è sbocciato a telecamere spente? A svelare la verità sono i diretti interessati ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Serena Enardu: “desideravo conoscere Alessandro Graziani fuori dal contesto di Temptation Island Vip”

A telecamere spente, cos’è successo tra Serena e il single Alessandro? Nel villaggio di Temptation Island Vip, tra l’ex tronista e il tentatore è nato un feeling speciale. Dopo aver detto addio a Pago, Serena ha cercato proprio il single Alessandro, ma cosa l’ha spinta verso di lui? “Incontravo l’uomo che desideravo conoscere fuori da quel contesto”, ha ammesso Serena ai microfoni di Uomini e Donne Magazine rilasciando un’intervista in cui ha svelato cos’è successo con Pago dopo l’addio.

Del rapporto con Serena ha parlato anche Alessandro che si è lasciato andare ad una lunga confessione al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

“Quando ho deciso di partecipare a Temptation Island Vip non avevo alcun tipo di aspettativa su che cosa sarebbe potuto succedere. Avevo deciso di non guardare neppure le anticipazioni sulle coppie che avrebbero partecipato. Poi, il primo giorno, ho visto Serena e a primo impatto ho provato immediatamente una curiosità inaspettata. Più passava il tempo e più ci legava una questione di sensazioni: siamo due persone di età diverse, con un vissuto differente, eppure si è creata da subìto una grande sintonia. Ho sempre cercato di costruire con Serena un rapporto trasparente, provando a restare al mio posto, anche se a volte, vivendo ventiquattr’ore insieme, mi risultava difficile ricordarmi sempre che dall’altra parte c’era un uomo legato sentimentalmente a lei. Nel villaggio ho conosciuto una donna di carattere, sincera, ma soprattutto coraggiosa. Serena è stata l’unica, a mio avviso, a mettersi davvero in gioco e ad arrivare fino in fondo a tutti i suoi dubbi. Sa ciò che vuole, desidera ottenerlo e non asseconda la vita e quello che le offre. Ecco perché mi ha fatto star male leggere sul web i tanti commenti negativi su di lei e, in parte, con il nostro avvicinamento me ne sono sentito responsabile anch’io. Non capisco perché una donna con un figlio debba privarsi di fare esperienze di vita e debba essere giudicata per questo”.

Serena, nel frattempo, ha scritto “ti amo” all’uomo più importante della sua vita cioè il figlio Tommy che l’ha difesa dall’ex fidanzato Giovanni Conversano.

