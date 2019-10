Serena Enardu rompe il silenzio e racconta cos’è accaduto con Pago dopo Temptation Island Vip 2019: “mi ha fatto male vedere che sia caduto dalle nuvole”.

Serena Enardu racconta cos’è successo con Pago dopo Temptation Island Vip 2019. L’ex tronista si è lasciata andare a lunghe confessioni in un’intervista a cuore aperto rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine nel corso della quale ha anche svelato i motivi che l’hanno spinta ad unirsi al tentatore Alessandro.

Serena Enardu: “mi ha dato fastidio vedere Pago cadere dalle nuvole. Non so se abbia fatto finta”

Serena Enardu e Pago si sono lasciati dopo sei anni e mezzo. Fatale è stata la partecipazione a Temptation Island Vip dove Serena si è avvicinata al tentatore Alessandro capendo di non amare più come una volta il compagno. Conclusa l’avventura, Serena e Pago sono tornati alle rispettive vite. Dopo il confronto che ha avuto con l’ex fidanzato a Uomini e Donne, Serena Enardu si è raccontata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine.

La Enardu ha spiegato di aver deciso di partecipare perchè voleva capire a che punto fosse arrivata la sua storia con Pago dopo sei anni e mezzo essendoci degli elementi che non la facevano stare bene. “Eravamo al punto che se ti impegnavi tanto durante la giornata tutto andava bene, ma se non c’era impegno le cose andavano alla deriva e non sempre ci sono le forze per impegnarsi. Alla fine prevalevano i momenti di apatia”, racconta Serena.

Nel villaggio, però, non è andata come sperava. Serena confessa di essere stata delusa dall’atteggiamento di Pago che si è lasciato andare ad uno sfogo dopo il programma: “Quello che mi ha dato più fastidio è aver visto lui cadere dalle nuvole. Non so se abbia fatto finta, ma comunque in entrambi i casi ho visto che a lui non era chiara Ia nostra situazione; quindi come me, ma diversamente, ignorava quello che non c’era più tra di noi. Mi ha dato fastidio sentire delle parole con cui mi ha descritto come Ia persona che non sono, o il fatto che non abbia colto dalle mie parole la mia disperazione o la mia voglia di riemergere da un periodo tormentato. Mi ha dato fastidio non vederlo mettersi una mano sul cuore e non domandarsi mai perché Serena stesse facendo o dicendo determinate cose”.

Ma cos’è successo dopo Temptation Island Vip? Serena e Pago si sono rivisti? “Con la fine del rapporto è andato via un pezzo della mia vita. A modo mio, io amo questa persona. Ci tengo in una maniera totale. Dopo il falò abbiamo pianto tantissimo insieme (piange, ndr) Ne esco addolorata. Il giorno dopo ci siamo visti, abbiamo pianto come mai nella vita (piange, ndr), ci siamo detti milioni di cose che in sei anni non ci eravamo mai detti. Abbiamo ammesso tutto, le nostre colpe; ci siamo resi conto di tanti sbagli fatti nel nostro percorso di vita. E dopo un percorso così bisogna aspettare, accettare e capire che forse non c’è piu niente da fare se si è arrivati a questo punto. Lui è stato per me un grande amore, cosa che rimarrà per sempre, anche se sotto un’altra forma. Parlare di affetto è riduttivo”, conclude Serena che augura a Pago di trovare al più presto la felicità.

