Tina Cipollari dimagrita a Uomini e Donne: la dieta produce i suoi effetti e la bionda opinionista festeggia sui social con balli e canti.

La dieta di Tina Cipollari sta facendo il giro del web. La bionda opinionista che, all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne ha deciso di mettersi a dieta per abbandonare gli 84 chili che segna la bilancia, su consiglio di Maria De Filippi si è affidata alla dottoressa Emanuela Casaldi che è una naturopata e che sta seguendo Tina nel suo percorso di dimagrimento. Dopo le prime settimane, Tina si è pesata nello studio di Uomini e Donne lasciando senza parole tutti.

Tina Cipollari a dieta: sui social si scatena tra balli e canti

Dopo aver perso solo mezzo chilo dopo pochi giorni, Tina Cipollari è salita nuovamente sulla bilancia scoprendo di essere dimagrita tre chili e mezzo. Un risultato ottimo per la bionda opinionista che segue un regime alimentare pensato per lei dalla dottoressa Emanuela Casaldi. Tina non pesa nulla, ma ha aliminato tutti quei cibi che sono considerati nemici della forma fisica. “L’approccio del naturopata – ha dichiarato la professionista – è un approccio a 360 gradi. Il naturopata non è un dietologo. Sono dei consigli in generale sull’alimentazione. Pochi consigli per ottenere il risultato senza diete restrittive, con grammi, pesare ecc”.

Dopo aver mostrato le foto del suo aumento di peso, Tina Cipollari ha sfoggiato la sua nuova linea sui social. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una serie di storie in cui si scatena tra canti e balli. Il percorso di Tina è appena cominciato. L’obiettivo è riuscire a perdere dieci chili entro dicembre e venti chili entro la fine della stagione. Ci riuscirà?

