Gemma Galgani piange ricordando la mamma morta a Uomini e Donne, Tina Cipollari comnmenta: “basta, sei arrivata al capolinea”.

Gemma Galgani piange a Uomini e Donne la mamma, morta quando lei era piccola. Il doloroso ricordo è tornato alla mente quando, nello studio del trono over si sono presentata Jara e Nicola, due ex protagonisti del programma che, tra pochi giorni, esattamente come Sossio Aruta e Ursula Bennardo, diventeranno genitori di un bambino. Oltre a raccontare le emozioni che sta provando, Jara ha emozionato tutti quando ha parlato del padre, new entry del parterre dei cavalieri del trono over.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda i protagonisti del gossip, le news dei personaggi vip CLICCA QUI!

Gemma Galgani ricorda e piange la mamma morta a Uomini e Donne, Tina Cipollari commenta: “basta, sei arrivata al capolinea”

Ospite di Maria De Filippi, Jara Gaspari, ex dama del trono over, ha parlato così del padre: “La mamma c’è, sta bene, però, ha fatto altre scelte di vita quindi io sono cresciuta con lui. Lo amo, mi ha dedicato la vita e sta facendo la stessa cosa con mio figlio perché è sempre presente e lo è sempre stato. Sono felice che sia qua, è molto timido e molto teso infatti ho preso da lui. Spero che se la possa godere e gli auguro di viverla al meglio perché fondamentalmente è una gran bella persona”.

Il rapporto speciale che c’è tra Jara Gaspari e il suo papà ha così emozionato Gemma che non è riuscita a non piangere. “Anch’io con le mie sorelle sono stata allevata da mio padre perché mia madre è mancata presto e il fatto che quest’uomo abbia allevato lei mi ha commossa. Comprendo tutta la situazione perché l’ho vissuta io”, spiega Gemma.

Potrebbe interessarti anche—>Gemma Galgani: “Barbara De Santi prendi lo stipendio senza lavorare”

Tina Cipollari, però, non ci sta e ribatte:“Ma possibile che lei ha sempre storie analoghe? Basta”. “Ma secondo te perdere una madre fa ridere? Posso avere il diritto di piangere?”, sbotta Gemma. “Ma non è necessario piangere. Certe cose si tengono anche per sé. Ma è possibile che ogni episodio che accade qua dentro ti ricorda un episodio dell’infanzia? Ormai hai un’età matura, sei arrivata al capolinea della vita e ti sarai fatta un’idea di quella che è la vita. Tu stai passando anche una bella vecchiaia perché stai qua dentro e ti stai divertendo”, conclude la bionda opinionista interrotta da Maria De Filippi che manda la musica. Cliccate qui per vedere il video.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI