L’Eredità tornerà in onda lunedì 23 settembre con quattro nuove professoresse tra le quali spicca Ginevra Pisani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Ginevra Pisani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è una nuova professoressa de L’Eredità, il game show del preserale di Raiuno che tornerà in onda da lunedì 23 settembre con la conduzione di Flavio Insinna che torna al timone della trasmissione che gli è stata affidata dopo la prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi.

Ginevra Pisani è una nuova professoressa dell'Eredità: tutte le novità del game show di Raiuno condotto da Flavio Insinna

Grande novità per Ginevra Pisani che, dopo essere diventata popolare partecipando a Uomini e Donne come corteggiatrice di Claudio D’angelo con cui ha vissuto una storia importante, oggi finita, da lunedì 23 settembre, si tufferà con grandissimo entusiasmo nella nuova avventura professionale.

Su Instagram, non ha ancora svelato nulla, ma sotto l’ultima foto pubblicata, ha scritto: “3..2..1… SI INIZIA 📽

Hard work nelle ultime settimane e lo so, sono quasi del tutto scomparsa. Mi farò perdonare molto presto con tantissime novità e tanti progetti di cui finalmente potrò rendervi partecipi.

Nel frattempo sappiate che qui è tutto MERAVIGLIOSO 😍

… tutto proprio come lo immaginavo..”.

La presenza di Ginevra non è l’unica novità della nuova edizione de L’Eredità. Accanto all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nel ruolo di professoresse, ci saranno: Daisy Mancini, 25enne di Aosta; Federica Calemme, 23enne napoletana; infine Sara Arfaoui, 24enne tunisina. Per quanto riguarda il gioco, sono proviste nuove sfide dei concorrenti mentre sono confermati gli Abbinamenti, i Fantastici 4 e i Calci di rigore mentre stato completamente stravolto e rinnovato il Triello.

