Michelle Hunziker: “ci ho dato un taglio”, che look per la showgirl

Michelle Hunziker cambia look alla vigilia della nuova stagione televisiva: “ci ho dato un taglio”, annuncia sui social e i fans si scatenano.

Michelle Hunziker cambia look. Sempre bellissima e sorridente, la showgirl svizzea, alla vigilia della nuova stagione televisiva che la attende, ha deciso di darci un taglio. Ad annunciarlo è stata proprio lei pubblicando una storia mentre si affida alle mani del suo fidato parrucchiere per poi mostrare ai fans il risultato finale. Naturalmente, il nuovo look è stato promosso a pieni voti.

Michelle Hunziker nuovo look: i fan approvano

Ironica e spiritosa come sempre, Michelle ha mostrato tutte le tappe che hanno portato al nuovo look attraverso un video pubblicato su Instagram. “Buongiorno ragazzi, oggi è una giornata importante. Per una che non ha mai cambiato taglio di capelli, è arrivato il momento di darci un taglio. Ogni tanto nella vita bisogna cambiare. Sono 25 anni che ho i capelli uguali, sento la necessità“, spiega la showgirl. Nel filmato, la showgirl chiama la figlia Aurora a cui ha dedicato un bellissimo messaggio e la mamma annunciando il cambiamento: se Aurora non crede al cambiamento, la mamma approva totalmente la frangia che, a detta della signora, le sta benissimo. Michelle, così, ha seguito il consiglio della mamma e da oggi sfoggia un nuovissimo taglio di capelli.

A corredo del video, poi, ha scritto: “Ci ho dato un taglio ✂️ Sento che questa sarà una stagione a livello lavorativo davvero importante… ci sono delle grandi sfide, delle grandi responsabilità… il fatto che Maria De Filippi mi abbia affidato la sua creatura, Amici Celebrity, mi onora davvero tanto… e non ci dormo la notte🤣

Lunedì si parte carichi più che mai con Striscia la Notizia e a novembre registreremo la seconda stagione di All Together Now con molte idee che frullano per la testa a me e J-Ax!

Insomma, sapete come siamo noi donne… i capelli sono lo specchio del nostro stato d’animo e quando ci diamo un taglio… sono cavoli amari per tuttiiiii🤣❤

Scherzo ovviamente 🙄 vi amo!”.

I fan hanno approvato il nuovo look di Michelle Hunziker che, per quanto sia bella, potrebbe presentarsi in qualunque modo e convincere sempre e comunque tutti. Il nuovo look, tuttavia, sarà approvato anche da Tomaso Trussardi con cui non c’è assolutamente alcuna crisi nonostante le piccole discussioni come quelle che avvengono in tutte le famiglie?

