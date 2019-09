Michelle Hunziker presto nonna? La showgirl pubblica una foto della figlia Aurora e del fidanzato Goffredo e scrive che…

Michelle Hunziker diventerà presto nonna? La showgirl svizzera non nasconde il desiderio di poter, presto, avere un nipotino al punto che su Instagram ha scritto un meraviglioso messaggio per la figlia Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza elogiando il loro amore. Tuttavia, almeno per il momento, la Hunziker dovrà aspettare un po’.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Michelle Hunziker, la dedica per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

“Ho voluto postare questa bellissima immagine di Auri e Goffredo, perché ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d’animo e la loro bellissima complicità. Sono troppo teneri insieme…” – ha scritto mamma Michelle che poi confessa di avere un desiderio – “e non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: “ma mamma piantalaaaaaaaaa…. non lo pensare neanche!!! C’è tempo!!!!!!” Io piango solo a pensarlo invece… ed è un emozione indescrivibile alla quale non rinuncio…tjè!!! Ho già fatto un sacco di complimenti ai genitori di Goffredo, Francesca e Fabio, per come hanno educato questo ragazzo! Dopo questo post Aurora mi chiamerà per toglierlo, ma non lo farò!”, ha scritto Michelle.

Potrebbe interessarti anche—>Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi? “Litighiamo come tutti”

Ad essere felice per la storia d’amore di Aurora e Goffredo è anche la mamma di lui che, sotto il post pubblicato dalla Hunziker, ha lasciato il seguente commento: “Cara Michelle le tue parole non possono che darmi gioia perché quando li guardo insieme provo le stesse emozioni e faccio le tue medesime considerazioni. Ma anche noi sappiamo bene che ragazza speciale sia Auri che adoriamo e quanto siano stati fortunati entrambi a trovarsi e poi scegliersi. Belli poi…. sono belli. un bacio grande a te che sei il suo esempio e la sua forza”.

Un amore, dunque, quello di Aurora e Goffredo che rende felici tutti.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI