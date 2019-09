Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi? “Litighiamo come tutti”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi? La showgirl svizzera vuota il sacco in un’intervista: “Litighiamo come tutti”.

Dopo la fine del matrimonio di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi? A rispondere a questa domanda è la showgirl svizzera che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, ha raccontato la verità sul suo splendido rapporto con il marito Tomaso.

Michelle Hunziker: “io e Tomaso Trussardi litighiamo come tutti, ma poi facciamo pace”

Nessuna crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Come tutti gli innamorati, però, anche a Michelle e Tomaso capita di litigare anche se, poi, fanno immediatamente pace.

«Ho notato che sono state pubblicate delle foto di un nostro litigio. A dire il vero sia io che Tomaso abbiamo riso davvero tanto per quello scatto. Anche perché quando mi sono rivista mi sono fatta impressione: non pensavo mica di essere così tanto arrabbiata. Nell’immagine mostravo un’aria così aggressiva che siamo esplosi a ridere sia io che lui… E’ normale, anche a noi come tutti gli esseri umani capita di litigare ed è giusto che si sappia. Ma la cosa più bella, però, è che facciamo pace in fretta», ha detto la Hunziker al settimanale Oggi.

«Io sono gelosa, di brutto, è più forte di me anche con il passare del tempo ho imparato a controllare questo lato del mio carattere. Bisogna dire che anche Tomaso è geloso ed è normale che sia così… Quel che posso dire è che Tomaso comunque non mi dà alcun motivo di essere gelosa. Lui è un uomo molto serio. Una sera durante una festa è accaduto un fatto che mi ha parecchio infastidita. C’era una ragazza ubriaca. Ad un certo punto ha iniziato ad avvicinarsi un po’ troppo a lui e mi ha fatto innervosire. Poi quando gli ha messo una mano sul ginocchio, non ci ho visto più. Allora sono andata da lei e le ho detto “ma come ti permetti di toccare mio marito?”», ha aggiunto Michelle.



