Michelle Hunziker risponde all’ira dei social sulla questione della Stella alpina: “la stella me l’hanno regalata!” – VIDEO

Dopo le polemiche che hanno interessato la Showgirl Michelle Hunziker per aver raccolto una stella alpina, Michelle risponde all’ira di chi l’aveva accusata

Su Instagram si legge un post in cui lei stessa dichiara che quella stella alpina era un regalo fatto dalla guida che aveva accompagnato lei e Serena Autieri in una scalata in Alta Badia

